A Modica si recupera l’antica tradizione dei santoni. Presentato San Pietro apostolo

A Modica si recupera una tradizione importante per la festa di San Pietro, cioè i santoni, ovvero le riproduzioni attraverso le cosiddette arti effimere dei dodici apostoli che con il loro andare verso il popolo annunciavano, simbolicamente, il messaggio di salvezza di Gesù. Una pratica che si era persa ma che è stata recuperata con il primo santone che raffigura San Pietro apostolo. Ad annunciarlo, il parroco Don Giuseppe Stella durante la presentazione del progetto, ieri sera in chiesa Madre, a cura dell’associazione Kalicantun, rappresentata da Giuseppe Walter Buscema e da Pierpaolo Ruta.

Il progetto

L’associazione Kalicantun affianca la parrocchia di San Pietro nella realizzazione di questo progetto che vedrà il pieno compimento nell’anno giubilare del 2025. Quello di ieri sera è stato l’avvio ufficiale di un anno intenso che vedrà coinvolti in un sinergico lavoro l’associazione, la parrocchia, le maestranze e i volontari che faranno rivivere in modo ordinato, solenne e coinvolgente, una delle tradizioni più amate dai modicani fino a qualche anno fa e che, si spera, possa incontrare il favore e il supporto dei fedeli e della cittadinanza, per far ritornare la festa di San Pietro, come da sempre è stata, il cuore del giugno modicano.

La presentazione ha ripercorso le tappe dell’antica tradizione modicana che vedeva le statue in cartapesta dei dodici apostoli, alte più di quattro metri, unirsi al corteo dei festeggiamenti in onore di San Pietro Apostolo Patrono di Modica. I santoni si inseriscono in un più ampio filone storico di tradizioni catalane e spagnole dei cosiddetti “Gigantes” in cui statue di cartapesta alte fino a 6 metri vengono fatte sfilare in occasione di particolari eventi di carattere religioso. Quella modicana è stata probabilmente una tradizione arrivata con gli spagnoli e che è possibile riscontrare anche in altre città della Sicilia.

Obiettivo del progetto è quello di fare in modo che per l’anno prossimo, in occasione dell’anno giubilare, possano uscire in processione tutte le statue degli apostoli.

Al termine è stato presentato il primo santone: San Pietro apostolo che ha percorso la navata centrale per poi raggiungere il portone di ingresso del Duomo che ha fatto da cornice “barocca” al simulacro del principe degli apostoli.

Intanto si prosegue con il programma religioso che vede domani, martedì 18 giugno, la messa di quartiere alle 19 in via Toscano. Mercoledì, invece, ci sarà alle 20, in chiesa Madre, la veglia di preghiera con la presenza degli animatori Grest della città e, a seguire, giochi presso largo mons. Gambuzza oltre all’inaugurazione del centro giovanile Pippo Giuca.

