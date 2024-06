La Sicilia ad Assisi per offrire l’olio sulla tomba di San Francesco

La Sicilia è stata scelta come Regione per offrire l’olio per la lampada votiva sulla tomba di San Francesco. La cerimonia, che si tiene ogni anno il 4 ottobre in occasione della festa del santo patrono d’Italia, coinvolge le diverse regioni del Paese in un gesto simbolico di devozione e solidarietà. Quest’anno, la Sicilia offrirà mille litri di olio, donati dalle diciotto diocesi dell’isola, per alimentare la lampada che arde incessantemente presso la tomba del santo.

La presentazione dell’iniziativa è avvenuta al Palazzo d’Orléans di Palermo, con la partecipazione di figure istituzionali e religiose di rilievo, tra cui il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il presidente della Conferenza episcopale siciliana monsignor Antonino Raspanti, e rappresentanti del Sacro Convento di San Francesco in Assisi. Il logo che accompagnerà tutti gli eventi legati a questa iniziativa è stato svelato durante l’incontro.

Non solo la donazione dell’olio

Oltre alla donazione dell’olio, la Regione Siciliana ha finanziato il restauro di due importanti opere d’arte di Assisi, dimostrando un impegno concreto nella tutela del patrimonio culturale. Questi restauri riguardano due dipinti a olio su tela: “L’apparizione di San Giuseppe a San Bonaventura” del XVIII secolo e “La Madonna sui luoghi della Passione” del XVII secolo.

L’evento culminerà nelle celebrazioni del 3 e 4 ottobre ad Assisi, con un programma ricco di appuntamenti religiosi e civili. Il 3 ottobre ci sarà il saluto ufficiale del sindaco di Assisi e del presidente della Regione Umbria alla delegazione siciliana, seguito dai primi vespri nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Il giorno seguente, dopo un incontro tra le autorità, si terrà una solenne processione verso la Basilica di San Francesco, dove si svolgerà la celebrazione eucaristica presieduta dal presidente della Conferenza episcopale siciliana.

L’iniziativa, oltre a rafforzare i legami spirituali e culturali tra Sicilia e Assisi, rappresenta una vetrina nazionale per l’isola, sottolineando valori di pace, fraternità e solidarietà. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha evidenziato come l’offerta dell’olio sia un simbolo di devozione e impegno verso questi valori, legati profondamente alla figura di San Francesco e alla tradizione siciliana.

Il pellegrinaggio di quest’anno ad Assisi assume anche un significato speciale in quanto coincide con l’ottocentesimo anniversario delle Stimmate di San Francesco, un evento che rafforza ulteriormente il messaggio di riconciliazione e pace. Fra Massimo Travascio e fra Marco Moroni hanno sottolineato l’importanza di questo pellegrinaggio come momento di crescita spirituale e comunitaria, esortando tutti a vedere nelle differenze una ricchezza e non un ostacolo.

© Riproduzione riservata