Cuore di Cioccolato Telethon 2025: il dono che dona arriva anche in provincia di Ragusa

Anche in provincia di Ragusa torna uno degli appuntamenti solidali più attesi del periodo natalizio: i Cuori di Cioccolato di Fondazione Telethon, simbolo di un gesto semplice che si trasforma in sostegno concreto alla ricerca sulle malattie genetiche rare.

In occasione della campagna di Natale 2025, scegliere un Cuore di Cioccolato Telethon significa fare un regalo speciale e, allo stesso tempo, contribuire a finanziare la ricerca scientifica che ogni giorno lavora per offrire nuove speranze a migliaia di famiglie.

Le novità dell’edizione 2025

Per il Natale 2025, i Cuori di Cioccolato Telethon si presentano con una scatola scrigno rinnovata, impreziosita da grafiche esclusive, pensate per essere collezionate e riutilizzate.

All’interno della confezione si trovano 15 cioccolatini, realizzati anche quest’anno da Caffarel per Fondazione Telethon, disponibili nei due gusti classici: fondente e al latte. Ogni cioccolatino è accompagnato da mini-dediche, ancora più numerose rispetto alle edizioni precedenti, ideali da condividere con le persone care.

A rendere il regalo ancora più completo, la shopper di carta in omaggio e un QR Code presente sulla confezione, che permette di accedere a una sorpresa speciale tramite smartphone.

Dove trovare i Cuori di Cioccolato in provincia di Ragusa

I Cuori di Cioccolato Telethon 2025 saranno disponibili anche nel territorio ibleo grazie all’impegno dei volontari di Fondazione Telethon e delle associazioni partner.

📍 Banchetti in provincia di Ragusa

Il 20 e 21 dicembre, i volontari saranno presenti con i banchetti di raccolta fondi nelle seguenti località:

Ragusa

Modica

Scicli

Marina di Ragusa

Chiaramonte Gulfi

Nei punti di distribuzione, a fronte di una donazione, sarà possibile scegliere il Cuore di Cioccolato preferito e sostenere direttamente la ricerca.

I volontari: il cuore della campagna

Anche quest’anno, sono i volontari Telethon a rendere possibile la diffusione dei Cuori di Cioccolato, donando tempo ed energia alla causa. Insieme alle associazioni partner – UILDM, Avis, Anffas, Unpli, Azione Cattolica, Si.Na.G.I. e FITP – saranno presenti non solo nelle piazze, ma anche nelle edicole e attraverso la distribuzione privata, tra amici, parenti, colleghi e vicini di casa.

Un passaparola che, anche in provincia di Ragusa, continua a fare la differenza.

Acquisto online e altre modalità di partecipazione

I Cuori di Cioccolato sono disponibili anche sullo Shop solidale Telethon, dove è possibile scegliere:

Cuori fondente o al latte

Set misti con donazioni minime a partire da 30 euro

Confezioni multiple per chi desidera fare più regali solidali

Per informazioni:

📞 02 44578581 (lun–ven 9:00–13:00 / 14:00–17:00)

📧 prodottisolidali@fondazionetelethon.it

Aziende e regali solidali

Anche le aziende del territorio possono sostenere Telethon scegliendo i Cuori di Cioccolato come regalo per dipendenti, collaboratori e fornitori, con la possibilità di personalizzare le confezioni e usufruire delle agevolazioni fiscali previste.

Un piccolo gesto, un grande futuro

In provincia di Ragusa, come in tutta Italia, il Cuore di Cioccolato Telethon resta un simbolo di solidarietà concreta. Un dono che racconta attenzione, vicinanza e speranza.

Per scoprire tutte le piazze e i banchetti:

👉 https://www.fondazionetelethon.it/partecipa/eventi/siamo-in-piazza-con-tutto-il-cuore/

