L’ASP di Ragusa ha conferito l’incarico di Direttore della Unità Operativa Complessa di Oculistica al dottor Maurizio Parisi, a seguito di una procedura selettiva per titoli e colloquio. La nomina avrà durata quinquennale e consolida un percorso professionale iniziato nel 1991 all’interno della stessa struttura, dove Parisi ha ricoperto anche il ruolo di Direttore facente […]
Cucina trasformata in deposito d’armi: 45enne arrestato ad Acate
12 Dic 2025 09:01
Un arsenale nascosto in un vano della cucina. È quanto hanno trovato gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria durante una perquisizione domiciliare ad Acate, culminata con l’arresto di un 45enne già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato denunciato in stato di arresto per detenzione illegale di arma clandestina e ricettazione, detenzione di arma alterata, possesso illegale di ordigni esplosivi e detenzione di munizioni non dichiarate.
La scoperta: in cucina un fucile clandestino, una pistola modificata e ordigni artigianali
La perquisizione, effettuata nell’ambito di un’attività investigativa sul territorio, ha rivelato all’interno dell’abitazione un fucile a canne mozze calibro 12 con matricola abrasa, una pistola semiautomatica inizialmente a salve ma modificata per esplodere cartucce calibro 9, oltre trenta munizioni di diverso calibro e due ordigni esplosivi artigianali perfettamente funzionanti. Tutto il materiale era stato nascosto con cura in un vano della cucina, a conferma della volontà di occultarlo.
L’arresto e il ruolo della Procura di Ragusa
Gli agenti hanno proceduto immediatamente al sequestro di armi, munizioni e esplosivi. Il 45enne è stato tratto in arresto e trasferito alla Casa Circondariale, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, che coordina ora le ulteriori verifiche sull’origine delle armi e sul loro possibile utilizzo in attività criminali.
Foto: repertorio
© Riproduzione riservata