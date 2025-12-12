Cucina trasformata in deposito d’armi: 45enne arrestato ad Acate

Un arsenale nascosto in un vano della cucina. È quanto hanno trovato gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria durante una perquisizione domiciliare ad Acate, culminata con l’arresto di un 45enne già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato denunciato in stato di arresto per detenzione illegale di arma clandestina e ricettazione, detenzione di arma alterata, possesso illegale di ordigni esplosivi e detenzione di munizioni non dichiarate.

La scoperta: in cucina un fucile clandestino, una pistola modificata e ordigni artigianali

La perquisizione, effettuata nell’ambito di un’attività investigativa sul territorio, ha rivelato all’interno dell’abitazione un fucile a canne mozze calibro 12 con matricola abrasa, una pistola semiautomatica inizialmente a salve ma modificata per esplodere cartucce calibro 9, oltre trenta munizioni di diverso calibro e due ordigni esplosivi artigianali perfettamente funzionanti. Tutto il materiale era stato nascosto con cura in un vano della cucina, a conferma della volontà di occultarlo.

L’arresto e il ruolo della Procura di Ragusa

Gli agenti hanno proceduto immediatamente al sequestro di armi, munizioni e esplosivi. Il 45enne è stato tratto in arresto e trasferito alla Casa Circondariale, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, che coordina ora le ulteriori verifiche sull’origine delle armi e sul loro possibile utilizzo in attività criminali.

