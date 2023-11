Turismo crocieristico: Modica si candida come meta a terra. In arrivo tour operator

Quello di oggi è stato l’abbrivio di quello che ci sarà in città il prossimo 6 dicembre. Quando nella ricca cittadina barocca arriveranno i tour operator delle compagnie da crociera nazionali ed internazionali per conoscere la città e proporre ai crocieristi nuovi itinerari per le escursione sulla terraferma. Incontro a palazzo San Domenico fra il sindaco Maria Monisteri ed il Capo ufficio area affari generali dell’Agenzia di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale Massimo Scatà. Presenti l’Assessore al turismo Tino Antoci, l’Assessore al bilancio Delia Vindigni e l’ex assessore Giorgio Linguanti il quale ha avuto il merito di avere avviato il percorso che è stato il tema dell’incontro di oggi.

Il sindaco Maria Monisteri sull’incontro.

“La politica di valorizzazione turistica di Modica – spiega Maria Monisteri – passa attraverso la conoscenza della città, propedeutica al costante aumento delle presenze. Il dottor Scatà ci ha annunciato che mercoledì 6 dicembre, nell’ambito del Fam Trip (Familiarisation Trip, viaggio di familiarizzazione), arriveranno tour operator delle compagnie da crociera nazionali ed internazionali per proporre nuovi itinerari per le escursioni dei crocieristi.

Modica, è fra le loro destinazioni di maggiore interesse. Il Fam Trip, promuove nuove destinazioni per favorire il flusso legato al comparto delle crociere e si rivolge al turismo di lusso, quello cosiddetto ‘alto-spendente’. Evidente quella che sarà un’importante ricaduta dal punto di vista economico sulla nostra città, una volta concretizzato un progetto che la precedente amministrazione, con l’assessore Linguanti, aveva già avviato. Oggi, abbiamo concordato i dettagli dell’incontro che avremo il 6 dicembre e siamo già al lavoro per organizzare con i tour operator nostri ospiti, un giro fra le bellezze di Modica, degustando il nostro cioccolato proprio poche ore prima dell’inizio della sua ‘festa’, il ChocoModica in programma dal 7 al 10 dicembre”.