Cristina Scuccia sbarca all’Isola dei Famosi: per lei, costume intero e shorts

Da suora a Naufraga in Honduras. L’ex suora Cristina Scuccia è sbarcata all’Isola dei Famosi 2023.

“Sentivo che l’abito non mi permetteva più quel processo evolutivo”, ha spiegato prima di tuffarsi dall’elicottero.

LE MOTIVAZIONI DELL’EX SUORA

“Hai mai pensato chi te lo ha fato fare?”, le chiede Ilary Blasi. “Sì, fino a un secondo fa… ho tante paure, la paura non è compagna della luce e quindi prenderò di petto le mie paure”, è stata la risposta di Cristina. In studio, a sostenerla, c’è la madre Lina.

Per lei, niente bikini. La rinascita di Cristina Scuccia parte da un costume intero con gli shorts. Una scelta effettuata per non urtare la sensibilità di qualcuno e perchè secondo lei è così che si dimostra “umanità”. La sua scelta era già stata annunciata a “Verissimo”.