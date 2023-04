L’ex suora Cristina Scuccia all’isola dei famosi, ma dice no al bikini: “Voglio mostrare la mia umanità”

L’ex suora Cristina Scuccia parteciperà all’isola dei famosi ma ha deciso di dire no al bikini che, com’è noto, è praticamente l’unico “abito” indossato dai naufraghi. L’isola dei famosi andrà in onda a partire da lunedì 17 aprile su Canale 5, ma Cristina Scuccia non ha intenzione di mostrarsi al pubblico stretta in un succinto costume: “Sarà una versione del costume rivisitata. Il bikini non mi metteva a mio agio: voglio rispettare i miei tempi e anche quelli di chi mi ha conosciuta in un modo diverso” racconta intervistata dal Corriere della Sera.

“Io ho metabolizzato il mio cambiamento: arriva dopo un percorso di anni. Ma non tutti si sono abituati, potrebbero pensare che sia impazzita. Non volevo urtare le sensibilità”.

UNA PARTECIPAZIONE MOLTO ATTESA

Naturalmente, si tratta di una partecipazione che desta molta curiosità. E a proposito della sua vita di prima, la cantante lanciata da The Voice of Italy ammette che di suor Cristina non le manca “nulla, a parte l’abito. Io sono sempre io, pregna di quei valori a cui sono stata allenata sin da piccola… Della vita di prima mi manca la routine. Ancora oggi, ogni tanto guardo l’orologio e penso: ora le suore stanno pregando, adesso mangiando… come se fosse uno strano fuso orario”.

E sulla sua partecipazione al reality di Canale 5, dichiara: “Vorrei che mi si vedesse umana. Come suor Cristina venivo percepita un po’ distante: ora vorrei scoprissero una persona”.