GAL Valli del Golfo, Francesco Aiello confermato Presidente del CdA

Il GAL Valli del Golfo ha recentemente rinnovato le sue cariche sociali, coinvolgendo i sindaci delle città appartenenti al territorio del GAL. Sono stati nominati amministratori l’avv. Gianfranco Fidone per Acate, la prof.ssa Maria Rita Schembari per Comiso, l’avv. Lucio Greco per Gela e l’on. prof. Francesco Aiello per Vittoria. In rappresentanza del settore privato, si sono insediati i consiglieri Eva Cappello, Luca Campisi, Rosario Catalano, Antonio Costa e Gregorio Lenzo. Unanime la riconferma del presidente uscente, on. prof. Francesco Aiello, che ha ricevuto il sostegno dell’assemblea per continuare il suo ruolo alla guida del CdA del GAL Valli del Golfo.

Aiello riconfermato presidente

Il presidente Aiello ha espresso gratitudine per la fiducia accordata e ha sottolineato come l’impegno e la passione condivisi abbiano permesso di raggiungere obiettivi significativi, aprendo nuove prospettive progettuali per il territorio. Durante la riunione, Aiello ha presentato la nuova Strategia di Sviluppo Locale (SSL) Leader per il periodo 2023-2027, che mira a promuovere uno sviluppo sostenibile delle aree locali attraverso un approccio partecipativo. La nuova strategia, approvata dall’amministrazione regionale con un budget di circa 3,2 milioni di euro, si concentra su due aree tematiche principali: “sistemi socio-culturali e turistico-ricreativi locali” e “sistemi ecosistemici, biodiversità, risorse naturali e paesaggio”.

Oltre all’attuazione del programma Leader, il GAL si impegna in diverse iniziative collaterali, sfruttando l’esperienza e le relazioni sviluppate nel tempo per supportare progetti locali, diffondere buone pratiche e valorizzare le eccellenze territoriali. Tra le attività discusse, particolare attenzione è stata rivolta alla Misura 1.7.2 “Reti di Facilitazione Digitale”, ai programmi di cooperazione transfrontaliera Italia-Malta e alla valorizzazione delle filiere agricole e agroalimentari rispettose degli ecotipi locali.

Nei prossimi giorni, il GAL Valli del Golfo organizzerà eventi di divulgazione per presentare le attività finanziate e gestite dai capofila dei progetti. Questi incontri saranno un’opportunità per informare la comunità locale sulle iniziative in corso e sulle opportunità offerte dalla nuova strategia di sviluppo.

© Riproduzione riservata