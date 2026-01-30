Criminalità e sicurezza: a Vittoria proposto un “osservatorio permanente”

Un osservatorio permanente per l’ordine pubblico a Vittoria. Lo ha proposto il consigliere comunale di Forza Italia Biagio Pelligra. Pelligra ritiene che per garantire la sicurezza sia necessario l’apporto di tutte le istituzioni e della comunità cittadina. Secondo Pelligra, non basta chiedere l’aumento delle forze dell’ordine o l’intervento dell’esercito: «Serve – ha detto – un lavoro congiunto e capillare che veda protagonisti la Prefettura, il questore, gli organi di polizia, il sindaco e soprattutto i cittadini. Solo così si può garantire il rispetto delle regole – dal codice della strada alle norme urbanistiche – e restituire fiducia e serenità alla comunità». All’”osservatorio permanente”, in cui confluirebbero tutti i rappresentanti delle istituzioni, potrebbero dare il loro apporto anche “tutte le forze politiche e sociali della città affinché lavorino insieme per rendere Vittoria un luogo più sicuro e rispettoso della legalità. La sicurezza non è solo presenza di forze dell’ordine, ma cultura della regola e rispetto reciproco. Solo così – ha concluso Pelligra – possiamo sconfiggere malaffare e criminalità organizzata».

