Cresce l’occupazione, la Sicilia è la prima regione in Italia. Trainante il lavoro femminile

L’occupazione in Sicilia registra un incremento significativo nei primi nove mesi del 2024, con un aumento del 4,7% su base annua. Si tratta del tasso di crescita più elevato tra tutte le regioni italiane, oltre il doppio rispetto alla media nazionale (+1,8%) e superiore al dato del Mezzogiorno (+2,4%). A trainare questa crescita è l’occupazione femminile, che segna un balzo dell’8,3%, a fronte di un +2,7% per gli uomini. Complessivamente, gli occupati in Sicilia sono aumentati di 66mila unità, di cui 42mila donne e 24mila uomini.

Un mercato del lavoro in miglioramento

Nonostante il persistere di un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, la Sicilia mostra segnali di ripresa. Il tasso di occupazione regionale è salito al 47,5%, in netto miglioramento rispetto al 43,2% del IV trimestre 2022, consentendo alla regione di superare Campania (45,1%) e Calabria (44,9%).

Lavoro dipendente e indipendente in crescita

L’occupazione indipendente in Sicilia cresce del 4,3%, posizionandosi tra le migliori regioni con oltre 200mila occupati indipendenti. L’Italia nel complesso registra un aumento dell’1,4% e il Mezzogiorno del 3,1%. L’occupazione dipendente segna invece un +4,8%, il miglior risultato in Italia.

Settori in espansione: manifatturiero, costruzioni e servizi

Il settore manifatturiero, comprensivo di estrattivi, energia e utilities, cresce del 7,7%, in netta controtendenza rispetto al Mezzogiorno (-1,2%) e alla media italiana (+0,2%). Il comparto delle costruzioni segna un’espansione del 15,2%, il tasso più alto tra le regioni con oltre 100mila occupati nel settore. La crescita nazionale si ferma al 4,8%, mentre il Mezzogiorno registra un +9,2%. Il settore dei servizi cresce del 5,6%, con un’accelerazione superiore sia al dato nazionale (+2,2%) che a quello del Mezzogiorno (+2,9%). Trainano la crescita i settori del trasporto, digitale e servizi alle imprese (+7,3%).

Previsioni per il primo trimestre 2025

Anche le previsioni per il primo trimestre del 2025 confermano la dinamicità del mercato del lavoro siciliano. Le imprese prevedono l’ingresso di 79.070 nuovi lavoratori, con un incremento del 14,4% rispetto allo stesso periodo del 2024, il più alto in Italia. A livello provinciale, spiccano Siracusa (+29,8%), Messina (+19,1%) e Palermo (+14,1%). Crescita a doppia cifra anche per Catania (+13,7%), Caltanissetta (+10,2%) ed Enna (+10,1%).

Sfide e prospettive

Nonostante la crescita dell’occupazione, resta la sfida della difficoltà di reperimento di lavoratori. A gennaio 2025, il 44,4% delle imprese siciliane segnala problemi nel trovare personale qualificato, un valore inferiore alla media nazionale (49,4%) ma vicino a quello del Mezzogiorno (46,1%).

