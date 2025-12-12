Creative Oasis: un itinerario tra luminarie, botteghe artigiane e innovazione a Scicli

Il connubio domenica quando, nel tardo pomeriggio, si terrà l’insolita passeggiata nel centro storico che porterà ad avvicinarsi alle luminarie installate in città ed alle botteghe artigiane e commerciali in cui esse insistono. L’idea è della Fondazione Confeserfidi e della stessa Confeserfidi impegnati nel progetto “Creative Oasis”, in corso da qualche mese di città. Al fianco ci saranno soggetti come “Visit Vigata”, “Chiara is La Scialleria”, “Amenta Incisioni” e “Shine Records” di Fabrizia Ruospo. Ogni tappa del cammino “illuminato”, sarà occasione per conoscere da vicino imprenditori, artigiani e le loro botteghe di ceramica, i laboratori e le aziende legate al turismo o all’innovazione sostenibile. “Durante questo itinerario, sarà bello scoprire e apprezzare – spiegano i promotori dell’evento – tecniche artigianali per attività antiche, ma sempre attuali, come la realizzazione di tessuti o le testimonianze artistiche in ceramica. Staremo insieme per vedere, ascoltare e sapere molto di più sulle ‘nuove luci’ che illuminano la città ed il suo futuro”. Appuntamento domenica alle 18.30 al Palco della Musica in piazza Municipio. Sarà l’occasione per scoprire il patrimonio culturale, addobbato per le festività, ed, allo stesso tempo, conoscere direttamente chi ha deciso di investire nella propria città.

