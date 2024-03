Covid: 2288 nuovi casi in Sicilia. 9 morti. A Ragusa 213 nuovi contagi

Sono 2.288 i nuovi casi di Covid registrati a fronte di 16.929 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 2.771. Il tasso di positività scende al 13,5% ieri era al 15,6%.

La Sicilia è al quinto posto per contagi.

Gli attuali positivi sono 113.164 con un aumento di 404 casi.

I guariti sono 2.299 mentre le vittime sono 9 e portano il totale dei decessi a 10.697.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 754, 7 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 40, due in più rispetto a ieri.

A livello provinciale si registrano a Palermo 573 casi, Catania 537, Messina 528, Siracusa 240, Trapani 229, Ragusa 213, Caltanissetta 146, Agrigento 216, Enna 30.

