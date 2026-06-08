Corpus Domini a Ragusa. Il Vescovo: «Dall’altare alla strada, l’Eucaristia è comunione e fraternità»

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A Ragusa la Solennità del Corpus Domini si è trasformata in un forte momento di riflessione spirituale e partecipazione comunitaria. La celebrazione, presieduta dal Vescovo della diocesi, mons. Giuseppe La Placa, ha richiamato fedeli, sacerdoti, diaconi e famiglie in un clima di intensa devozione e condivisione.

Il tema centrale dell’omelia — “Dall’altare alla strada” — ha sintetizzato il senso profondo della festa: portare la presenza dell’Eucaristia fuori dalle mura della chiesa, dentro la vita quotidiana della città, come segno concreto di unità e fraternità.

L’Eucaristia come cuore della vita cristiana

Nel suo messaggio, il Vescovo ha richiamato il significato centrale dell’Eucaristia nella vita della Chiesa, definendola «il mistero in cui si compendia l’intera economia della redenzione». Un sacramento che, secondo l’omelia, rende presente l’amore di Cristo fino al dono totale di sé e continua a nutrire il popolo di Dio nel suo cammino terreno.

L’Eucaristia è stata descritta come “sacramento dell’unità”, capace di rendere i fedeli un solo corpo in Cristo e di costruire la Chiesa come comunità viva e in cammino. Un tema che si è intrecciato con il richiamo alla memoria biblica del popolo d’Israele e alla manna nel deserto, figura del pane vivo disceso dal cielo.

«Nessuno si salva da solo»: il messaggio centrale

Tra i passaggi più forti dell’omelia, il richiamo alla dimensione sociale e comunitaria della fede: l’Eucaristia come risposta alle solitudini del tempo presente.

«L’Eucaristia ci insegna che nessuno si salva da solo», è stato ribadito con forza, sottolineando come il sacramento non sia mai un’esperienza individuale ma un evento che genera comunione, fraternità e responsabilità verso gli altri.

Il messaggio ha posto l’accento anche sulle fragilità della società contemporanea, caratterizzata da connessioni digitali sempre più fitte ma spesso prive di relazioni autentiche.

Carità, giustizia e impegno sociale

Nel cuore dell’omelia spazio anche alla dimensione sociale dell’Eucaristia: il Pane spezzato sull’altare diventa invito concreto alla solidarietà verso poveri, sofferenti ed emarginati.

Il Vescovo ha richiamato la necessità di tradurre la comunione sacramentale in gesti quotidiani di carità e giustizia, indicando la Chiesa come comunità chiamata a dare voce agli ultimi e a custodire la dignità di ogni persona.

Dall’altare alla città: la processione e il segno pubblico della fede

Il momento culminante della celebrazione è stato il riferimento alla tradizionale processione eucaristica, segno pubblico della fede e della presenza di Cristo tra le strade della città.

La processione è stata interpretata come un gesto che unisce liturgia e vita, altare e spazio urbano, comunità ecclesiale e società civile. Un cammino condiviso in cui i fedeli portano simbolicamente davanti al Santissimo le gioie, le fatiche e le speranze del territorio.

Una Chiesa in cammino con il suo popolo

Il messaggio finale dell’omelia ha richiamato i fedeli a diventare “costruttori di comunione”, invitando a trasformare la partecipazione all’Eucaristia in testimonianza concreta di fraternità e servizio.

La celebrazione del Corpus Domini a Ragusa si conferma così non solo un evento liturgico, ma un forte segno identitario per la comunità, capace di unire spiritualità, riflessione e vita sociale in un unico grande cammino di fede.

Foto: Salvo Bracchitta

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