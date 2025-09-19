Coppa Italia Promozione: debutto per il Frigintini di Ciccio Di Rosa contro lo Scicli CR

L’attesa è finita: domani il Frigintini Calcio farà il suo debutto ufficiale in Promozione affrontando lo Scicli CR nella gara di andata del primo turno di Coppa Italia di categoria. Si gioca allo stadio comunale “Scapellato” di Scicli, con fischio d’inizio alle 15:30, sotto la direzione del signor Lorenzo Motta della sezione AIA di Siracusa, assistito da Cristian Smario e Gabriele Tringale di Catania.

Le parole del tecnico Ciccio Di Rosa

Il ripescaggio in Promozione ha cambiato i piani del club modicano, ma non ha ridotto l’entusiasmo. “Siamo in Promozione e siamo felici di esserci – dichiara l’allenatore Ciccio Di Rosa –. Fino a poco tempo fa ci allenavamo con squadre di Prima Categoria, poi è arrivata la bella sorpresa del ripescaggio. Domani debuttiamo contro lo Scicli CR, una squadra esperta e abituata alla categoria. Per noi sarà la prima volta, con tanti giovani al debutto assoluto: questo deve darci orgoglio e carica per affrontare la stagione con entusiasmo e unione. Il nostro obiettivo è la salvezza, passo dopo passo”.

Nuovo innesto: Thomas Concolino

Per rinforzare la rosa, il direttore sportivo Sergio Cappello ha messo a segno un colpo di prospettiva: il centrocampista classe 2006 Thomas Concolino. Cresciuto in Lombardia tra Accademia Vittuone e Castanese (25 presenze lo scorso anno in Promozione), Concolino si è già aggregato al gruppo e sarà disponibile per l’esordio in Coppa Italia.

Il primo derby stagionale

Il match di domani rappresenta il primo derby della stagione tra Scicli CR e Frigintini. Una sfida che promette spettacolo e che servirà a entrambe le squadre per testare lo stato di forma in vista del campionato.

Con una rosa giovane e vogliosa di sorprendere, il Frigintini punta a scrivere una nuova pagina della propria storia, iniziando con il piede giusto questo percorso in Promozione.

© Riproduzione riservata