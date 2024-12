Coppa Italia, il Vittoria si ferma in semifinale. Vince l’Avola

Il Vittoria fuori dalla Coppa Italia. La squadra allenata da Renato Mancini ha giocato oggi la gara di ritorno di Coppa Italia contro l’Avola. Ad Avola, il Vittoria è stato sconfitto per 1 – 0. Il gol è stato realizzato da Gomez. Analogo il risultato dell’andata, con l’Avola che era riuscito a violare quindi giorni fa il campo del Gianni Cosimo.

Sui chiude così l’avventura in Coppa Italia del Vittoria che si ferma alla semifinale. In finale vanno l’Avola per la Sicilia orientale e lo Sciacca per la Sicilia occidentale.

Ora i biancorossi potranno concentrarsi solo sul campionato. Domenica prossima la squadra viaggerà ancora per affrontare l’Imesi Atletico Catania.

Ancora una volta, così come è successo per la gara di Avola, i tifosi non potranno seguire la propria squadra per il provvedimento adottato nei loro confronti (il divieto di trasferta per quattro giornate) dopo i disordini avvenuti fuori dallo stadio prima della gara di campionato contro la capolista Milazzo.

