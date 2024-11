Convegno sulle condizioni delle donne nella Fascia Trasformata

Mercoledì 27 novembre 2024, alle ore 17:30, presso la Sala Avis di via Marsala a Ragusa, si terrà il convegno dal titolo “Esistere e Resistere: le condizioni socio-sanitarie delle donne nella Fascia Trasformata del ragusano”. L’evento, organizzato in collaborazione con la sezione ragusana dell’Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati), rappresenta un’occasione per approfondire le problematiche vissute dalle donne in questa peculiare area del territorio ibleo.

L’iniziativa rientra nelle attività del progetto TFT – Trasformare la Fascia Trasformata, sostenuto da Fondazione CON IL SUD, con la collaborazione di vari partner, tra cui I Tetti Colorati ONLUS (capofila), CGIL, Cooperativa Proxima, L’Altro Diritto, e Caritas come partner esterno. Il progetto si è sviluppato nell’arco di tre anni, lavorando su tre fronti principali:

Riqualificazione delle filiere florovivaistiche e alimentari, e contrasto al lavoro nero;

Riqualificazione ambientale e paesaggistica;

Assistenza e servizi per le persone invisibili che abitano la Fascia Trasformata.

Il focus del convegno sarà proprio su quest’ultimo ambito, con particolare attenzione alla condizione delle donne vittime di sfruttamento lavorativo e sociale.

Programma del convegno

Dopo i saluti di Valentina Distefano, presidente dell’associazione I Tetti Colorati ONLUS, e dell’avvocata Maria Arezzo, vicepresidente di Aiga Ragusa, i lavori saranno introdotti e moderati da Letizia Palumbo, ricercatrice presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia e membro di L’Altro Diritto.

Interventi previsti:

Giuseppe Scifo, referente area di filiera del progetto TFT per CGIL: "Diritti negati. Lavoro e salute delle donne nelle serre del ragusano";

Lucia Nicosia, responsabile dello Sportello Donne del progetto TFT: "Le storie incontrate dallo Sportello Donne";

Giada Drocker, giornalista e addetta stampa del progetto TFT: "Diritto di cronaca e tutela dei soggetti in particolare condizione di fragilità";

Giulia Iurato e Alina Balan, operatrici della Cooperativa Proxima: "Profili psico-sociali delle donne vittime di sfruttamento lavorativo nella Fascia Trasformata";

e , operatrici della Cooperativa Proxima: “Profili psico-sociali delle donne vittime di sfruttamento lavorativo nella Fascia Trasformata”; Maria Grazia Giammarinaro, giudice ed ex Relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla tratta di persone: “Salute riproduttiva e sfruttamento”.

Crediti formativi

L’evento, data la rilevanza dei temi trattati, prevede il rilascio di crediti formativi per avvocati e giornalisti. Gli avvocati possono prenotarsi inviando una mail a aigasezioneragusa@gmail.com, mentre i giornalisti possono iscriversi tramite la piattaforma dedicata dell’Ordine dei Giornalisti.

Questo appuntamento offre uno spazio di confronto e riflessione su una realtà che, purtroppo, ancora oggi vede molte donne vittime di sfruttamento e privazione dei diritti fondamentali. Un impegno condiviso per accendere i riflettori su una problematica che richiede risposte immediate e incisive.

