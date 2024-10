Controlli straordinari e servizi interforze in provincia: ecco i risultati del fine settimana

Proseguono senza sosta i controlli straordinari del territorio in provincia di Ragusa, disposti dalla Questura in collaborazione con i Comandi Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Queste attività, concordate in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, mirano a rafforzare la sicurezza e a contrastare la microcriminalità, con una particolare attenzione ai reati contro il patrimonio.

Il Questore di Ragusa ha richiesto al Dipartimento di Pubblica Sicurezza il supporto delle unità specializzate del Reparto Prevenzione Crimine di Catania, impegnate soprattutto nei comuni di Modica e Santa Croce Camerina durante il fine settimana. Questi servizi, svolti in maniera sistematica su tutto il territorio provinciale, non solo garantiscono una maggiore presenza delle Forze dell’Ordine, ma mirano anche a incrementare la fiducia dei cittadini nella sicurezza del territorio.

I numeri dei controlli parlano chiaro: sono state verificate 1.180 persone e 455 autovetture. Inoltre, sono state elevate 55 contestazioni per violazioni del Codice della Strada, e controllata la posizione amministrativa di 94 cittadini stranieri.

Particolare attenzione è stata dedicata anche a Marina di Ragusa, dove nel weekend si sono svolti eventi locali. Qui, la Polizia Amministrativa della Questura, in collaborazione con la Guardia di Finanza e i Carabinieri, ha svolto verifiche sugli esercizi commerciali, con particolare riguardo alle autorizzazioni sulla diffusione musicale e al rispetto dell’impatto acustico. Un ulteriore focus è stato posto sul controllo dei venditori ambulanti, al fine di contrastare l’abusivismo e garantire il rispetto delle regole amministrative e di sicurezza.

