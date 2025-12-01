Controlli della Polizia di Stato a Scicli alla ricerca di armi e droga

Il silenzio di un freddo pomeriggio di dicembre è stato squarciato dal suono delle sirene delle auto della Polizia di Stato. Auto di servizio ma anche auto civette oltre che il classico furgone per il trasporto delle unità cinofili. La “carovana” di mezzi che si è vista attraversare il corso Garibaldi e la via Nazionale a sirete spiegate ha destato tanta curiosità.

Da metà pomeriggio i controlli che hanno interessato la zona di contrada “Zagarone”, alla periferia della città dove insiste la zona mercatale e la zona artigianale, ed il centro del paese in prossimità di piazza Italia e del cine-teatro omonimo. Ufficialmente non si conosce l’esito dell’operazione dei poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Ragusa e del Commissariato di Modica.

Atteso per domani un’eventuale conferma su un fermo di cui si parla in città con sempre più insistenza. Di certo si sa solo che il suono delle sirene ha messo in allarme la popolazione in una città finita da mesi sotto scacco di una delinquenza spregiudicata che non disdegna l’uso delle armi e che veicola fiumi di sostanze stupefacenti.

Prova ne sono le risse, violente e sanguinarie, che si sono registrate negli ultimi tempi: la recente, l’ultima per la cronaca, sabato notte con protagonisti alcuni cittadini extracomunitari di cui sono rimasti feriti. Un’azione delittuosa in pieno centro cittadino, al quartiere Logge.

