Contrasto all’immigrazione clandestina: a Vittoria controlli interforze coordinati dalla Prefettura

Controlli interforze disposti dalla Prefettura nel centro storico di Vittoria per i controlli delle abitazioni e delle residenze e il contrasto all’immigrazione clandestina.

Polizia locale, Guardia di Finanza, carabinieri e Polizia hanno effettuato dei controlli mirati in alcune abitazioni del centro storico di Vittoria dove vivono alcuni immigrati. I controlli, operati da due squadre diverse, hanno riguardato otto abitazioni nelle vie Principe Umberto, via Roma e via Cacciatori delle Alpi. Sono state sottoposte a controllo una trentina di persona, un giovane, originario del Bangladesh, irregolare sul territorio nazionale, è stato condotto in commissariato. Per lui scatteranno i provvedimenti previsti dalla normativa e probabilmente il rimpatrio.

I controlli che sono stati condotti in serata e si sono conclusi da poco, riguardano anche la situazione amministrativa, gli affitti, le residenze e altro. Ricerca fotografica a cura di Franco Assenza

