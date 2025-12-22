Contrabbando di panettoni: italiano fermato al confine Svizzero con 66 dolci natalizi

Un carico di 66 panettoni artigianali italiani, insieme a mozzarella, carne fresca e olio, è stato sequestrato al confine tra Italia e Svizzera, nei pressi del valico di Bizzarone – Brusata. Il conducente, un italiano, è stato fermato dagli uomini dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (Udsc) per contrabbando di prodotti alimentari, ricevendo una multa di diverse centinaia di franchi.

Il furgone trasportava 81 chilogrammi di panettoni, 28 chili di mozzarella, cinque chili di carne fresca e 164 litri di olio, destinati presumibilmente a concittadini italiani residenti in Svizzera per le festività natalizie. Il trasporto era stato organizzato passando da un valico senza presidio attivo h24, ma una volta entrato in territorio svizzero, il conducente è stato intercettato dalle autorità.

Oltre alla sanzione, il laboratorio cantonale avvierà un’indagine sulle condizioni di trasporto e conservazione dei prodotti alimentari, per verificare che fossero idonee al consumo. Nonostante l’episodio insolito, è stato subito disposto lo sdoganamento dei panettoni, che non andranno a male.

Storicamente, le zone di confine erano teatro di traffici verso l’Italia, come sigarette, zucchero e caffè. Oggi, invece, si assiste al fenomeno inverso: beni italiani di alta qualità vengono introdotti in Svizzera senza il dovuto tracciamento, spesso per via dei prezzi più convenienti o della domanda dei nostri connazionali residenti oltre confine.

