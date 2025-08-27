Consumi in Italia, spesa pro capite ancora sotto i livelli del 2007: è allarme per l’acquisto dei beni primari

La spesa media pro capite degli italiani nel 2024 si è attestata a 22.144 euro, in crescita di appena 239 euro rispetto al 2023 (+1,23%). Lo rivelano i dati diffusi da Confcommercio, che tuttavia mettono in evidenza un quadro poco rassicurante: nonostante il lieve progresso, i consumi restano ancora al di sotto del massimo storico del 2007, quando si toccarono i 22.334 euro.

Codacons: “Crisi dei consumi mai superata”

Un divario che per il Codacons è il segno di una crisi profonda e mai davvero superata.

«Da quasi vent’anni – sottolinea il prof. Francesco Tanasi, Segretario Nazionale – la spesa delle famiglie italiane resta al di sotto dei livelli pre-crisi. Il potere d’acquisto è stato eroso da inflazione, rincari e salari stagnanti. L’incremento del 2024 è del tutto insufficiente a compensare il caro-prezzi su alimentari, energia, mutui e bollette».

Consumi stravolti: boom per tecnologia, crollo per i beni primari

L’analisi evidenzia anche una trasformazione strutturale dei consumi. Negli ultimi trent’anni la spesa per informatica e telefonia è cresciuta di quasi il 3.000%, mentre quella destinata a alimentari ed energia si è ridotta drasticamente.

Un fenomeno che, secondo il Codacons, non indica un miglioramento della qualità della vita, ma una redistribuzione forzata delle risorse familiari verso settori ormai diventati indispensabili, pur non essendo beni primari.

Tanasi: “Serve una risposta istituzionale”

«Il fatto che la spesa pro capite del 2024 sia ancora inferiore a quella di diciassette anni fa – conclude Tanasi – rappresenta un campanello d’allarme per le istituzioni. L’articolo 36 della Costituzione garantisce retribuzioni proporzionate e condizioni di vita dignitose: occorrono misure strutturali, fiscali ed economiche per rilanciare stabilmente i consumi e restituire alle famiglie italiane una capacità di spesa adeguata».

Un appello che chiama in causa Governo e Parlamento, in un momento in cui la tenuta economica delle famiglie italiane resta fragile e minacciata da inflazione e rincari.

