Concorso esterno e corruzione elettorale: assolto definitivamente l’ex governatore Raffaele Lombardo

E’ stato assolto definitivamente l’ex governatore della Sicilia ed ex leader dell’Mpa Raffaele Lombardo. La Cassazione ha giudicato inammissibile il ricorso della Procura generale di Catania contro la sentenza del 7 gennaio del 2022 che lo ha assolto dalle imputazioni di concorso esterno alla mafia, perché il fatto non sussiste, e di reato elettorale aggravato dall’avere favorito la mafia, per non avere commesso il fatto.

LE PAROLE DI LOMBARDO

“Provo soltanto amarezza e non felicità, forse per i tredici anni della mia vita passati in vicende giudiziarie e per il massacro mediatico subito”. Così l’ex governatore della Sicilia.