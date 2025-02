Concerto-meditazione per la Giornata per la Vita a Ragusa

Tra le iniziative promosse dalla Diocesi di Ragusa per celebrare la Giornata per la Vita, si terrà domani, 8 febbraio, alle ore 20, un concerto-meditazione nella cattedrale San Giovanni Battista. L’evento, promosso nell’ambito delle iniziative giubilari, è intitolato «In Principio era la Vita» e rappresenta un percorso in versi, musica e parole per cantare la speranza. Ideato e scritto da Giuseppe Di Mauro, vedrà l’esibizione di Federica Bonifacio (soprano) e Amedeo Falla (tenore), accompagnati all’organo da Andrea Strada, con la voce narrante di Tiziana Bellassai.

«Il percorso artistico e musicale del concerto – spiega il regista Giuseppe Di Mauro – nasce dalla ricerca del senso della vita attraverso la bocca di un “piccolo”, capace di parola e poesia, di incantarsi e di sporcarsi le mani con la nuda realtà. Nel farsi piccoli, tornano a cantare la speranza sia i Padri che le Madri, entrambi tentati dal potere sulla vita offerto dalla tecnoscienza. Domande come spade, insieme ai versi poetici, spingeranno a cercare “altrove”, a risalire alla prima radice, al Principio, senza facili accomodamenti. C’è un dolore che invoca riscatto, c’è un dolore che attende Amore e la propria trasfigurazione… c’è un Dio Padre e Madre pronto a rispondere ad ogni invocazione di figlio…».

Questo evento speciale, che conclude le celebrazioni per la 47ª Giornata mondiale per la Vita, è promosso dalla Diocesi di Ragusa tramite gli Uffici per la Pastorale della Famiglia, per la Pastorale della Salute, per l’Insegnamento della Religione Cattolica e per la Pastorale della Cultura, in collaborazione con il Centro di Aiuto alla Vita di Ragusa, il Consultorio Familiare di Ispirazione Cristiana Don Romolo Taddei, l’associazione Lauretana di Vittoria e l’associazione Nati X Crescere. L’ingresso è libero.

© Riproduzione riservata