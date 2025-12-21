Molti associano il loro volto alle vacanze estive, al sole che illumina Marina di Modica e al movimento dei mesi più caldi. Per altri, invece, sono un punto di riferimento imprescindibile della frazione marinara modicana anche quando arriva l’inverno, le strade si fanno silenziose e il mare cambia colore. Sono Giovanna, Jole e Veronica: le […]
Concerto di Natale nella chiesa pentecostale “Nuova Creazione” di Scoglitti
21 Dic 2025 12:02
Concerto di Natale nella chiesa cristiana evangelica “Nuova Creazione” di Scoglitti. Un appuntamento ormai tradizionale per la comunità pentecostale di Scoglitti, molto atteso da tutti. Il concerto vedrà la presenza di Ismaele Tagliafico, accompagnato al piano dal fratello Eugenio. Con loro ci saranno Gian Luigi Decorato, alla batteria, Giuseppe Lo Presti alla chitarra, Angelo Cicardo, Giuseppe Corallo (per la parte tecnica e strumentale). Ospiti d’eccezione e special guest della serata saranno il pianista Danilo Ferro e il violinista Daniele Ricca.
Saranno proposti canti di lode e di gioia, alcuni dei quali tratti dal repertorio di Ismaele Tagliafico. L’appuntamento è domenica 21 dicembre, alle 20, nella chiesa “Nuova Creazione”, nella zona di Borgo Europa.
