Concerto di Natale nella chiesa pentecostale “Nuova Creazione” di Scoglitti



Concerto di Natale nella chiesa cristiana evangelica “Nuova Creazione” di Scoglitti. Un appuntamento ormai tradizionale per la comunità pentecostale di Scoglitti, molto atteso da tutti. Il concerto vedrà la presenza di Ismaele Tagliafico, accompagnato al piano dal fratello Eugenio. Con loro ci saranno Gian Luigi Decorato, alla batteria, Giuseppe Lo Presti alla chitarra, Angelo Cicardo, Giuseppe Corallo (per la parte tecnica e strumentale). Ospiti d’eccezione e special guest della serata saranno il pianista Danilo Ferro e il violinista Daniele Ricca.

Saranno proposti canti di lode e di gioia, alcuni dei quali tratti dal repertorio di Ismaele Tagliafico. L’appuntamento è domenica 21 dicembre, alle 20, nella chiesa “Nuova Creazione”, nella zona di Borgo Europa.

© Riproduzione riservata