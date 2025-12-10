Con la pistola sotto casa dell’ex moglie, arrestato un giovane a Vittoria

Momenti di paura nella notte a Vittoria, dove gli agenti del Commissariato di Polizia hanno arrestato un giovane di 22 anni, residente in città, per porto e detenzione illegale di arma da fuoco clandestina, detenzione di munizioni e violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento alla ex moglie e alla figlia minore.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, poco dopo la mezzanotte la volante è intervenuta presso l’abitazione di una donna, che aveva segnalato la presenza sotto casa dell’ex marito, già destinatario di un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare. L’uomo, incurante del divieto di avvicinamento, aveva cercato di contattare la donna, prima telefonando all’ex suocero e poi urlando davanti all’abitazione.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno proceduto alla perquisizione personale, rinvenendo una pistola semiautomatica occultata nella cintura dei pantaloni, completa di serbatoio con sei cartucce, e altre 15 cartucce nella tasca della giacca. La pistola è risultata una “BRUNI” 92 cal. 9 mm modificata a salve, ma con capacità di sparare munizioni calibro 7.65.

Il giovane è stato immediatamente arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini proseguono per ricostruire l’intera dinamica e accertare eventuali ulteriori responsabilità.

© Riproduzione riservata