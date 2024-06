Con “Bitume” apertura sabato della stagione estiva al circolo Vitaliano Brancati a Scicli

L’appuntamento è per le 20 di sabato nella sede del movimento culturale “Vitaliano Brancati” in via Aleardi con la presentazione del volume “Bitume” curato dalla Fondazione Federico II° di Palermo che racconta la rigenerazione attraverso l’arte dell’ex fabbrica di materiale bituminoso di contrada Trabuna a Ragusa.

Previsti interventi di Vincenzo Cascone, Saro Distefano, Paolo Nifosì, Giovanni Robustelli e Marco Steiner. A condurre la conversazione Giuseppe Pitrolo. Con il volume “Bitume” l’archeologia industriale diventa arte, storia e memoria pubblica – spiegano gli organizzatori dell’evento curato dal “Brancati”, dal Giornale di Scicli, da Confeserfidi e da Festi Wall che apre il calendario estivo del Movimento Brancati nel quartiere del “Torrente Aleardi” per il 2024.

