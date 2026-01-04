Comuni: vi serve un tabellone per i vostri palazzetti? Ve lo compra la Provincia

Cari Comuni iblei, se avete fatto i bravi potete chiedere alla Befana di portarvi i dolcetti e non il carbone. Anzi, non preoccupatevi, il dolcetto ve lo porta direttamente la Provincia. Se vi serve, ad esempio, un tabellone elettronico segnapunti per i vostri palazzetti comunali, niente paura. La Provincia, anche se non ha competenze sugli impianti comunali, vi farà una buona Epifania. E vi donerà un bel tabellone segnapunti.

Del resto l’ha già fatto, proprio negli ultimi mesi, con il palazzetto PalaMinardi a Ragusa, dove la Provincia ha scelto di intervenire e donare un bel tabellone elettronico (guarda la foto a fine di questo articolo). Certo, un sostegno al Comune di Ragusa e alla società sportiva che attualmente ha in gestione il palazzetto, ma questa benevolenza speriamo che la Provincia la adotti anche per altre realtà comunali disseminate sul territorio provinciale. Ma come è possibile che l’ente provinciale intervenga su un impianto comunale, tra l’altro avendo da intervenire e parecchio su impianti sportivi di competenza provinciale? Lo spiega l’assessore allo sport del Comune di Ragusa, Simone Digrandi:: “E’ una scelta operata qualche mese fa. La Provincia ha fatto un progetto a sostegno della Virtus Ragusa, che gioca al PalaPadua e si poi deciso d’intesa con noi di offrire un sostegno anche alla Passalacqua che gioca al PalaMinardi, acquistando il tabellone che serviva. Non mi sembra che sia questo un problema anzi la Provincia si è mostrata vicina alle esigenze delle società sportive iblee”.

E allora una segnalazione ci permettiamo di farla noi alla Provincia, sempre che non l’abbia già fatta Maria Rita Schembari, nella qualità di sindaco di Comiso, a Maria Rita Schembari, nella qualità di presidente della Provincia. Ormai da tempo immemore il tabellone del PalaDavolos di Comiso non funziona. L’Olimpia Basket e l’Ardens Volley sono costrette a giocare in campo segnando a mano, come si faceva una volta, i punti delle partite, su un tabellone molto piccolo (lo vedete nella foto a fine di questo articolo) e dunque difficile da leggere da lontano, ad esempio dagli spettatori che stanno sugli spalti. Ed allora che ci si attivi. Sindaco di Comiso, dica alla presidente della Provincia che c’è questa esigenza rispetto alla quale siamo divenuti gli zimbelli delle squadre ospiti.

Che nel 2026 la Provincia continui ad essere magnanima (poco importa se la scelta su Ragusa è stata operata all’epoca del commissario Valenti) e acquisti un bel tabellone per l’impianto comunale comisano. Non vorremo mica fare differenze con Ragusa.

© Riproduzione riservata