Commerciante pulisce aiuola a Marina di Modica e dà il via a complimenti, critiche e anche proposte

Pulire uno spazio verde pubblico non è di per sé un reato, ma lo diventa se l’intervento non è autorizzato o viene eseguito in modo improprio e dannoso per il decoro urbano. Questo sicuramente non è il caso di Marina di Modica dove l’intervento di un cittadino privato ha solo reso più decente lo stato in cui versano le aiuole di Piazza Mediterraneo.

L’intervento ha dato il via ad un articolato dibattito sui social, dove il plauso al cittadino è stato fatto pubblicamente, sullo stato di manutenzione del verde cittadino e sulla programmazione degli interventi di manutenzione in città.

“Un plauso a un operatore commerciale di Marina di Modica che, pur desiderando rimanere anonimo, ha dimostrato grande senso civico. A proprie spese ha curato la sistemazione del verde pubblico in questo angolo di Piazza Mediterraneo, provvedendo anche alla derattizzazione dell’area. Un gesto concreto che contribuisce al decoro e al benessere di tutti noi.

Grazie a chi, con discrezione e impegno, rende la nostra comunità un posto migliore!” recita il post, sotto al quale si sono aggiunte tante reazioni.

E se c’è chi evidenzia che il privato cittadino avrebbe potuto anche essere sanzionato per avere agito senza autorizzazione, c’è chi plaude alla generosità e alla buona volontà di chi spinto dal desiderio di decoro e pulizia preferisce agire da solo sostituendosi a chi di dovere. C’è poi chi vorrebbe proporre all’amministratore di istituzionalizzare con una convenzione questa pratica in cambio di sconti sulla tassazione locale.

Insomma, tra complimenti, critiche, osservazioni e spunti, il gesto del commerciante di Marina di Modica non è sicuramente passato inosservato.

