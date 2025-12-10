Comiso, trovata bomba da 250 kg della Seconda Guerra Mondiale: scatta la maxi-evacuazione

Una bomba d’aereo da 250 chilogrammi, risalente con ogni probabilità alla Seconda guerra mondiale, è stata rinvenuta in un fondo agricolo nel territorio del Comune di Comiso. Per consentire l’intervento degli artificieri dell’Esercito Italiano sarà necessaria una vasta evacuazione: nel raggio di circa 500 metri dal punto del ritrovamento, sabato 13 dicembre scatterà lo sgombero obbligatorio per residenti, lavoratori e attività presenti nell’area.

L’operazione, definita “complessa” dagli addetti ai lavori, sarà eseguita dai militari del 4° Reggimento Genio Guastatori di Palermo, altamente specializzati nella neutralizzazione degli ordigni esplosivi. Le attività saranno coordinate dalla Prefettura di Ragusa, che ha predisposto un piano dettagliato di sicurezza per garantire l’incolumità della popolazione e il regolare svolgimento dei lavori.

La bonifica prevede disinnesco, messa in sicurezza e successivo brillamento in un’ area idonea.

La scoperta dell’ordigno, che rappresentava un potenziale pericolo latente per il territorio, conferma l’importanza delle attività periodiche di bonifica e del lavoro svolto quotidianamente dalle unità specializzate dell’Esercito, impegnate costantemente a restituire sicurezza alle comunità locali.

Foto: repertorio

