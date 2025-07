Comiso, fede e tradizione per San Biagio: il “viagghiu” accende i cuori dei fedeli

A Comiso, la devozione popolare per San Biagio continua a vivere con forza e partecipazione, rinnovandosi ogni anno con gesti e simboli antichi che affondano le radici nel settimo secolo. Un legame profondo, quasi viscerale, che trova la sua massima espressione nella tradizionale processione del “viagghiu”, che ieri pomeriggio ha portato il simulacro del santo vescovo martire tra le vie principali della città, assiso sul trono vescovile in atto benedicente.

Il raduno dei pellegrini e la partecipazione commossa dei fedeli hanno reso il momento carico di spiritualità e suggestione. Particolarmente toccante l’esecuzione dell’inno a San Biagio, composto da don Antonio Garziero e musicato per banda dal maestro Claudio Digiacomo, eseguito dal coro cittadino e dal corpo bandistico Diana sotto la direzione di Maria Lucia Faro.

Già in mattinata la rettoria di San Biagio era stata cuore pulsante della devozione comisana, con celebrazioni eucaristiche ogni ora. La santa messa delle 11, presieduta dal vicario generale don Roberto Asta, ha posto l’accento sull’attualità del carisma di San Biagio, offrendolo come modello per affrontare le sfide di una società complessa.

Tra i riti più sentiti anche la raccolta del grano e del pane, nel pomeriggio del sabato, a cura dei portatori del santo: elementi simbolici di carità che culminano con la vendita in beneficenza. Il rettore, don Fabio Stracquadaini, ha benedetto il grano in un momento di grande intensità spirituale.

La festa prosegue oggi con la celebrazione eucaristica delle ore 19, seguita dal sorteggio dei premi presso la chiesa di San Biagio, nell’ambito della festa in onore di Maria SS. Addolorata. Domenica 20 luglio è in programma l’ottava della festa, con la santa messa mattutina, il Rosario delle 18.30 e la celebrazione eucaristica presieduta dal rettore alle 19.

© Riproduzione riservata