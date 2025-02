Comiso e Sanremo: c’è il make up curato da Veronica Buscema

*Anche quest’anno eccellenze comisane saranno presenti alla settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo. Si tratta di Veronica Buscema che per la seconda volta farà parte del team “ I grandi maestri del make up”, approdando nella città dei fiori. Encomio del sindaco, Maria Rita Schembari.*

“ Già nel 2023 – commenta il primo cittadino di Comiso – Veronica Buscema, docente presso l’istituto paritario “La Cultura” nel settore estetica e make up, aveva ben rappresentato la nostra città grazie alla sua professionalità. È evidente – ancora il sindaco – che la qualità premia sempre. Infatti, anche per la settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo Veronica parteciperà nel team “I grandi Maestri del make up”. Come ebbi a dire due anni fa – conclude la Schembari – non posso che essere orgogliosa di tali traguardi e , piu in generale, non posso non essere orgogliosa dei risultati che molti giovani concittadini raggiungono, portando alto il nome di Comiso”.



