Home / Attualità

Comiso assume: bando per ingegnere civile a tempo indeterminato. Ecco come candidarsi

20 Ott 2025 09:14

Nuove opportunità di lavoro nella pubblica amministrazione. Il Comune di Comiso ha appena pubblicato sul proprio sito istituzionale un bando di concorso pubblico per un ingegnere civile, con contratto a tempo pieno e indeterminato.

A darne notizia è stato l’assessore alle politiche del personale, Dante Di Trapani.

Il nuovo concorso rientra nel piano di programmazione del personale 2025 e rappresenta un tassello importante verso il potenziamento dell’Area Lavori Pubblici. L’obiettivo è garantire continuità, innovazione e qualità nelle infrastrutture cittadine, creando una macchina amministrativa sempre più efficiente.

“Con i concorsi non ci fermeremo qui – ha aggiunto Di Trapani –. Stiamo già lavorando al PIAO 2026-2028, con l’intento di pianificare nuove assunzioni di figure chiave e, allo stesso tempo, valorizzare il personale interno attraverso un dialogo costruttivo con i sindacati”.

Come partecipare al concorso

Tutti gli interessati possono consultare il bando ufficiale e inoltrare la propria candidatura entro il 21 novembre 2025 attraverso il sito istituzionale del Comune di Comiso, alla sezione Albo Pretorio Online.Link diretto al bando: Concorso Comune di Comiso – Ingegnere Civile 2025

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it