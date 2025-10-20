Comiso assume: bando per ingegnere civile a tempo indeterminato. Ecco come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro nella pubblica amministrazione. Il Comune di Comiso ha appena pubblicato sul proprio sito istituzionale un bando di concorso pubblico per un ingegnere civile, con contratto a tempo pieno e indeterminato.

A darne notizia è stato l’assessore alle politiche del personale, Dante Di Trapani.

Il nuovo concorso rientra nel piano di programmazione del personale 2025 e rappresenta un tassello importante verso il potenziamento dell’Area Lavori Pubblici. L’obiettivo è garantire continuità, innovazione e qualità nelle infrastrutture cittadine, creando una macchina amministrativa sempre più efficiente.

“Con i concorsi non ci fermeremo qui – ha aggiunto Di Trapani –. Stiamo già lavorando al PIAO 2026-2028, con l’intento di pianificare nuove assunzioni di figure chiave e, allo stesso tempo, valorizzare il personale interno attraverso un dialogo costruttivo con i sindacati”.

Come partecipare al concorso

Tutti gli interessati possono consultare il bando ufficiale e inoltrare la propria candidatura entro il 21 novembre 2025 attraverso il sito istituzionale del Comune di Comiso, alla sezione Albo Pretorio Online.Link diretto al bando: Concorso Comune di Comiso – Ingegnere Civile 2025

