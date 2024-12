Comiso accoglie un nuovo cittadino italiano: Abdibariis Osman Bashir

Dal 19 dicembre, la comunità di Comiso celebra un momento di grande significato con l’acquisizione della cittadinanza italiana da parte di Abdibariis Osman Bashir, giovane di origine somala. L’annuncio è stato dato dal sindaco Maria Rita Schembari, che ha sottolineato l’importanza e il valore di questo traguardo, simbolo di integrazione e speranza.

Un percorso di determinazione e resilienza

Bashir, nato nel 1989, è arrivato in Italia 15 anni fa con il sogno di costruire una nuova vita. Durante questi anni ha lavorato con impegno, dedicandosi contemporaneamente agli studi per conseguire una laurea in scienze politiche a Mogadiscio, obiettivo che sta per raggiungere.

“Bashir è l’emblema della piena e totale integrazione,” ha dichiarato il sindaco Schembari, raccontando come il giovane abbia immediatamente trovato accoglienza e affetto nella comunità di Comiso. “Sin dal principio ha dimostrato un profondo rispetto per i nostri usi e le nostre leggi, rappresentando al meglio i valori della nostra società.”

Il significato della cittadinanza

Il conferimento della cittadinanza italiana non è solo un riconoscimento formale, ma anche un segnale di inclusione e accoglienza. Bashir, che affettuosamente definisce il sindaco Schembari come “la sua seconda mamma”, incarna l’esempio di tante persone che, provenendo da contesti di fame, miseria, malattie e guerre, trovano in Italia una seconda opportunità.

“Abbiamo l’obbligo morale e costituzionale di accogliere chi, come Bashir, arriva nel nostro Paese con il desiderio di integrarsi e contribuire,” ha aggiunto il sindaco, evidenziando il valore di un’umanità che supera confini e differenze.

Un augurio per il futuro

Dopo il giuramento, Bashir è ora a tutti gli effetti parte integrante della società italiana. “A lui vanno i nostri migliori auguri,” ha concluso il sindaco Schembari, “nella speranza che possa continuare a raggiungere i suoi obiettivi e coronare i suoi sogni.”

