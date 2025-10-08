Colti “con le mani nel ramo”: coppia sorpresa a rubare olive

Una coppia dedita al furto di olive è stata beccata dai carabinieri di Vittoria. I due sono stati denunciati per furto aggravato dopo essere stati sorpresi a raccogliere olive in un terreno di proprietà del Comune di Comiso.

La scoperta della raccolta illegale

Durante uno dei servizi di perlustrazione intensificati per la prevenzione dei reati contro il patrimonio, i militari a bordo della “Gazzella” hanno notato in via Alcide De Gasperi due persone intenti a raccogliere olive da alcuni alberi situati in una piazzetta comunale.

I due, identificati nei coniugi C.S., 56 anni, e M.D., 51 anni, entrambi vittoriesi con precedenti penali, avevano steso dei teloni sotto gli alberi e utilizzavano rastrelli per raccogliere le olive, senza alcuna autorizzazione.

Il sequestro del raccolto

Il frutto già raccolto, circa 50 kg di olive, era riposto in cassette di plastica, pronto per essere trasportato. La coppia si apprestava a passare ad altri alberi quando i Carabinieri li hanno colti in flagranza, bloccando immediatamente l’attività illecita.

Denuncia e restituzione al Comune

I due coniugi sono stati denunciati in stato di libertà per furto aggravato e un’informativa è stata inoltrata all’Autorità Giudiziaria iblea. Le olive raccolte sono state restituite al personale del Comune, ripristinando la proprietà pubblica.

