Vittoria: tentano di rubare 100 kg di olive tagliando due ulivi secolari. Arrestati tre ladri

Hanno tenato di rubare 100 kg di olive tagliando anche due ulivi secolari ma sono stati presi dai carabinieri. E’ successo a Vittoria. I carabinieri venivano allertati dal proprietario di un fondo che segnalava la presenza di sconosciuti nella sua proprietà che tagliavano i suoi ulivi secolari per raccoglierne le olive.

Immediatamente i militari raggiungevano il fondo e sorprendevano i 3 ladri all’interno della piantagione di ulivi ancora impegnati nell’illecito raccolto.



In particolare i ladri si erano dotati sia di un furgone per il trasporto dell’ingente quantitativo di olive, nonché equipaggiati con attrezzature per la raccolta e di una motosega a scoppio per recidere i rami degli ulivi e raccogliere le olive dai rami caduti per velocizzarne la raccolta.



I militari intervenuti sono riusciti a recuperare i 100 kg di olive già caricate sul furgone, anche se non hanno potuto evitare i danni già causati agli ulivi secolari che restano irreparabili per l’impossibilità del proprietario del fondo di poterne godere dei frutti nei successivi anni.



I Carabinieri hanno pertanto sequestrato il furgone e l’attrezzatura e arrestato i 3 ladri per tentato furto aggravato in concorso che, dopo il rito direttissimo di convalida dell’arresto, venivano posti in libertà in attesa di giudizio.