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Coltello nascosto in macchina: scatta la denuncia per due giovani a Vittoria
11 Lug 2026 11:51
Due giovani vittoriesi sono stati denunciati dalla Polizia di Stato di Vittoria al termine di un servizio di controllo del territorio. I due, rispettivamente di 23 e 22 anni, dovranno rispondere davanti all’Autorità Giudiziaria di contestazioni differenti: resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere.
L’intervento è scattato nell’ambito delle attività di prevenzione e vigilanza svolte dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria, impegnati nei controlli sul territorio per contrastare situazioni di illegalità e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.
Il controllo dell’auto e il ritrovamento del coltello
Durante il servizio, i poliziotti hanno fermato un’autovettura sulla quale viaggiavano i due giovani. Nel corso degli accertamenti sono emersi elementi che hanno portato a ulteriori verifiche e al ritrovamento di un coltello da cucina.
L’oggetto è stato sottoposto a sequestro poiché detenuto senza un valido motivo e considerato, in base alle circostanze accertate, un oggetto potenzialmente utilizzabile come arma.
Al termine delle operazioni, uno dei due giovani è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere, mentre nei confronti dell’altro è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.
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