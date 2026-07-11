Coltello nascosto in macchina: scatta la denuncia per due giovani a Vittoria

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Due giovani vittoriesi sono stati denunciati dalla Polizia di Stato di Vittoria al termine di un servizio di controllo del territorio. I due, rispettivamente di 23 e 22 anni, dovranno rispondere davanti all’Autorità Giudiziaria di contestazioni differenti: resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L’intervento è scattato nell’ambito delle attività di prevenzione e vigilanza svolte dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria, impegnati nei controlli sul territorio per contrastare situazioni di illegalità e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Il controllo dell’auto e il ritrovamento del coltello

Durante il servizio, i poliziotti hanno fermato un’autovettura sulla quale viaggiavano i due giovani. Nel corso degli accertamenti sono emersi elementi che hanno portato a ulteriori verifiche e al ritrovamento di un coltello da cucina.

L’oggetto è stato sottoposto a sequestro poiché detenuto senza un valido motivo e considerato, in base alle circostanze accertate, un oggetto potenzialmente utilizzabile come arma.

Al termine delle operazioni, uno dei due giovani è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere, mentre nei confronti dell’altro è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.

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