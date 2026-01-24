Cocaina nascosta sotto la sella del motorino: 25enne di Pozzallo arrestato

Cinquanta grammi di cocaina già suddivisi in dosi, pronti per essere immessi sul mercato dello spaccio. È quanto hanno sequestrato i Carabinieri della Compagnia di Modica nel corso di un’operazione mirata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, che ha portato all’arresto di un 25enne residente a Pozzallo.

Il giovane è stato fermato nell’ambito di un servizio di controllo del territorio. Sin dai primi momenti, il suo atteggiamento particolarmente agitato e nervoso ha insospettito i militari, che hanno deciso di approfondire gli accertamenti procedendo anche alla perquisizione del domicilio e delle pertinenze.

L’attività di controllo, estesa con attenzione a ogni ambiente dell’abitazione, ha consentito di rinvenire circa 50 grammi di cocaina occultati sotto la sella del motorino in uso al giovane. La sostanza era suddivisa in piccole porzioni, confezionate in buste sottovuoto e già pronte per la vendita. All’interno dell’abitazione sono stati inoltre sequestrati un bilancino di precisione e una macchina per il sottovuoto, nascosti nei ripiani dei mobili della cucina, ritenuti strumenti funzionali all’attività di spaccio.

Alla luce degli elementi raccolti, il 25enne è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria iblea. A seguito dell’udienza di convalida, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.

