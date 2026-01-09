Cocaina a Pozzallo, arrestato un giovane. Era già ai domiciliari

Aveva un’ingente quantità di cocaina e per questo è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Pozzallo. Si tratta di un giovane di 27 anni, già agli arresti domiciliari per una serie di furti commessi nel 2025 ai danni di diverse gioiellerie, gravemente indiziato di aver detenuto sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nei giorni scorsi, durante un ordinario controllo, i militari hanno suonato al campanello dell’abitazione dell’uomo senza ricevere risposta. Insospettiti dall’assenza di segnali di vita, i Carabinieri sono riusciti ad accedere al condominio e hanno trovato il 27enne in casa. Alla vista delle forze dell’ordine, il giovane si è mostrato particolarmente agitato, comportando ulteriori sospetti.

Una perquisizione accurata ha permesso di rinvenire nella camera da letto circa 50 grammi di cocaina, un bilancino elettronico di precisione e diversi coltelli intrisi di sostanza stupefacente. L’uomo è stato immediatamente arrestato in flagranza di reato e trasferito in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

