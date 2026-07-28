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Claudia Presti: l’ultimo saluto il 29 luglio a Chiaramonte Gulfi
28 Lug 2026 09:02
La comunità di Chiaramonte Gulfi si prepara a dare l’ultimo saluto a Claudia Presti, la giovane di appena 26 anni scomparsa a Palermo dopo aver combattuto una battaglia contro una malattia. Un dolore profondo che ha colpito non solo la famiglia, ma l’intero paese, dove Claudia era conosciuta e stimata per la sua dolcezza e la sua forza nell’affrontare una prova tanto difficile.
I funerali saranno celebrati martedì 29 luglio alle ore 15 presso la Chiesa Madre di Chiaramonte Gulfi, dove parenti, amici e cittadini si ritroveranno per accompagnarla nel suo ultimo viaggio e manifestare la propria vicinanza ai familiari.
Una lunga battaglia affrontata con coraggio
La notizia della sua scomparsa ha rapidamente suscitato commozione, lasciando sgomenti quanti hanno condiviso con lei momenti di vita, di amicizia e di speranza.
La giovane era figlia dell’assessore Giovanni Presti, figura conosciuta e impegnata nella vita pubblica del territorio. La tragedia che ha colpito la famiglia è stata avvertita come un lutto collettivo da tutta la comunità chiaramontana, che in queste ore sta esprimendo vicinanza attraverso numerosi messaggi di cordoglio e affetto. Alla sua famiglia, le più sincere condoglianze da parte della redazione di RagusaOggi.
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