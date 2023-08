Cinema: per il DonnaFugata Film Festival il primo talk con il regista e sceneggiatore Enzo Monteleone

RAGUSA – Nella suggestiva cornice del Castello di Donnafugata, ieri la seconda giornata del DonnaFugata Film Festival ed ancora una serie di emozionanti momenti che hanno catturato l’attenzione degli appassionati di cinema e delle arti in generale. Giunto alla sua 15esima edizione, il festival si dimostra ancora una volta un evento imperdibile per tutti coloro che desiderano immergersi in un mondo di creatività e spettacolo.

Sotto la direzione di Andrea Traina, il DonnaFugata Film Festival riesce infatti a creare una sinergia unica tra il cinema e altre forme artistiche, dando vita a un programma ricco di eventi eclettici e coinvolgenti. La presenza del guest director Enzo Monteleone, regista e sceneggiatore di successo, ha ulteriormente arricchito l’edizione di quest’anno. E a lui ieri sera è stato dedicato il consueto incontro preserale e la seguitissima proiezione del film “Ormai è fatta!” con Stefano Accorsi ed Emilio Solfrizzi. Per la masterclass Monteleone si è unito alla montatrice Cecilia Zanuso per condividere il proprio sapere con il pubblico. Monteleone, celebre per la sua carriera di sceneggiatore e regista, ha contribuito a capolavori come “Mediterraneo”, e ha diretto la nota serie “Il capo dei capi” in buona parte girato proprio in provincia di Ragusa.

Nell’ambito della sezione “L’isola come set”, il festival ha presentato il documentario “Sul dorso della folla”, diretto da Martina Giannone. Il documentario è un omaggio alla festa de U Gioia a Scicli, un modo affascinante di esplorare le tradizioni locali attraverso l’arte cinematografica. Uno degli eventi più attesi è stato il concerto con delitto “Otto note in nero”, una produzione originale scritta e diretta da Andrea Traina. Questa performance straordinaria ha unito la musica, il cinema e il teatro in una sinfonia di emozioni. Lo spettacolo “interattivo” ha coinvolto il pubblico in un avvincente mistero da risolvere. Gli spettatori sono stati chiamati a partecipare attivamente, esaminando gli indizi e interrogando i sospetti, diventando così parte integrante del racconto stesso. Questa esperienza unica, che ha sfidato i confini tra cinema e teatro, ha dimostrato quanto il potere dell’arte possa unire le persone in un’avventura coinvolgente.

Tra gli appuntamenti in programma questo mercoledì 9 agosto c’è la presentazione del libro “L’occhio moltiplicatore del cinema” del critico Danilo Arnione, in programma alle 19 al cortile grande dove per i talk, alle 20, si parlerà di cinema e ambiente con la masterclass con la regista Anna Di Francisca e l’attrice Eleonora Giovanardi che ritroveremo poco dopo nel film “Evelyne tra le nuvole” in programma alle 21, prima del concerto tributo a Franco Battiato in programma invece per le ore 23. Per la nuova sezione dedicata al cinema musicale, lo schermo all’arena delle bifore ospiterà il film musical “The Blues Brothers” mentre per la sezione dedicata ai gialli sarà proiettato il film “Invito a cena con delitto”.

Attesa per giovedì 10 agosto con il talk dedicato alla scrittura per il cinema, dunque alla sceneggiatura, quando cioè il cinema racconta “la Storia e le storie”. Interverranno Enzo Monteleone, Ricky Tognazzi, Simona Izzo, Giorgio Glaviano, Ugo Barbara, Andrea Traina prima di dare spazio alle varie proiezioni nei 4 schermi che rendono in questi giorni il Castello di Donnafugata una multisala all’aperto. Il programma dettagliato sui canali social e sul sito www.donnafugatafilmfestival.org