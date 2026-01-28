Ciclone Harry: esenzione dagli oneri per i lidi balneari siciliani per tutto il 2026

Un primo segnale di sostegno alle imprese balneari duramente colpite dal ciclone Harry arriva dall’Assemblea Regionale Siciliana. L’Aula ha infatti approvato la norma che prevede l’esenzione totale dagli oneri delle concessioni balneari per tutto il 2026, destinata ai gestori dei lidi danneggiati dal violento evento meteorologico che ha colpito le coste dell’Isola.

Il provvedimento, proposto dall’assessore regionale al Territorio e Ambiente Giusi Savarino, mette in campo una dotazione finanziaria di circa 10 milioni di euro, con l’obiettivo di alleviare il peso economico subito da un comparto strategico per l’economia turistica siciliana.

«È un primo segnale di attenzione verso quei territori e quelle realtà economiche duramente colpite dal passaggio del ciclone Harry», ha dichiarato l’assessore Savarino, sottolineando come il governo Schifani stia lavorando per attivare, in tempi rapidi, ulteriori misure di sostegno.

Tra gli strumenti allo studio c’è anche il coinvolgimento di Irfis FinSicilia, la finanziaria regionale, per sostenere le imprese balneari che hanno subito ingenti perdite economiche e limitare la potenziale riduzione di fatturato in vista della prossima stagione turistica.

Ma il piano di interventi non si ferma qui. L’assessore Savarino ha annunciato l’intenzione di chiedere al governo nazionale specifiche deroghe per dimezzare i tempi delle autorizzazioni ambientali, indispensabili per avviare le opere di ricostruzione e di mitigazione a tutela delle coste siciliane. A tal fine, sarà attivata una sottocommissione dedicata all’interno della CTS, con il compito di accelerare al massimo le procedure.

Sul tavolo anche il tema cruciale delle concessioni balneari. «Chiederemo un differimento delle scadenze – ha spiegato Savarino –. La proroga è indispensabile non solo per ammortizzare gli investimenti necessari, ma anche per la sopravvenuta modifica dei PUDM, la pianificazione del demanio marittimo».

In molte aree costiere colpite dal ciclone, infatti, le modifiche morfologiche sono state tali da rendere necessaria una nuova definizione degli spazi demaniali. «Alcune aree destinate finora alle imprese balneari semplicemente non esistono più – ha concluso l’assessore – e la tempistica per questo lavoro non è compatibile con la scadenza del 2027».

Soddisfazione espressa dal sindaco di Modica, Maria Monisteri

“Sottolineo con favore la proposta dell’assessore regionale al Territorio e Ambiente Giusi Savarino, emersa ieri mattina durante un webinar cui ha partecipato il mio assessore al Turismo Tino Antoci e già approvata dall’Assemblea Regionale Siciliana. Una proposta destinata agli stabilimenti e ai lidi balneari siciliani che prevede l’esenzione degli oneri delle concessioni per l’anno 2026, dopo i danni provocati dal ciclone Harry.

