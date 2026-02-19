Ciclone Harry e alberi pericolanti dopo le tempeste: a Ragusa saranno rimossi alcuni alberi. Ecco dove

Le violente ondate di maltempo del 19 gennaio e del 12 febbraio 2026 hanno lasciato il segno sul patrimonio arboreo di Ragusa. Piogge persistenti e raffiche di vento di elevata intensità hanno provocato diffuse condizioni di instabilità degli alberi in diverse aree del territorio comunale, con distacchi improvvisi, rottura di branche principali, sradicamenti parziali e marcate inclinazioni dei fusti.

Interventi congiunti tra Vigili del Fuoco, Protezione Civile e squadre comunali

Notevole il numero di interventi effettuati dal Vigili del Fuoco, che hanno operato in sinergia con le squadre comunali di Protezione Civile, Verde Pubblico e Viabilità per rimuovere alberi e rami pericolanti da strade e aree pubbliche.

Alla luce delle criticità riscontrate, è stata avviata la procedura di somma urgenza, preceduta da un’analisi tecnica dello stato degli esemplari, come previsto dal Regolamento del Verde approvato nel 2020. L’obiettivo è stato chiaro: eliminare tutte le alberature che, per le precarie condizioni di stabilità, avrebbero potuto mettere a repentaglio la pubblica incolumità.

Viale Europa sotto osservazione: quattro alberi rimossi dopo le verifiche

Tra gli interventi più delicati rientra la rimozione di quattro alberi situati nello spartitraffico di Viale Europa. Gli esemplari sono stati sottoposti a verifica urgente e indifferibile delle condizioni di sicurezza, come attestato nel verbale redatto dal Responsabile del Verde, geom. Emanuele Russo, e dall’agronomo Salvatore Licitra.

Gli stessi alberi erano già stati segnalati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, intervenuti nella notte del 12 febbraio dopo la caduta di un grande fusto proveniente da una proprietà privata e riversatosi sulle strisce pedonali di Viale Europa. Nell’impatto erano stati abbattuti anche i cavi della corrente elettrica e i relativi pali.

Con nota ufficiale del 13 febbraio 2026, il Comando aveva chiesto al Comune di Ragusa verifiche urgenti sugli alberi presenti lungo l’arteria stradale interessata.

Fessurazioni profonde e rischio cedimento: confermate le criticità

Non appena le condizioni meteo lo hanno consentito, sono stati effettuati sopralluoghi nel tratto finale di Viale Europa, da via Failla fino all’incrocio con Viale delle Americhe. Gli accertamenti tecnici hanno evidenziato situazioni di dissesto diffuse, con profonde fessurazioni e spaccature nelle branche di impalco, tali da rendere necessario l’abbattimento per motivi di sicurezza.

L’Amministrazione comunale ha ribadito che le scelte sono state adottate esclusivamente per tutelare la pubblica incolumità, nel pieno rispetto delle linee guida contenute nel Regolamento del Verde.

Alberi rimossi ma nuove piantumazioni in arrivo

In conformità alle direttive comunali, gli alberi rimossi saranno compensati con la piantumazione di nuovi esemplari. Le nuove alberature verranno collocate, laddove tecnicamente possibile, nella stessa sede oppure in altre zone del territorio comunale, così da garantire il ripristino del patrimonio verde cittadino.

