Ciclone e mare grosso: disagi e interventi continui dal mare all’entroterra. FOTO e VIDEO

Un vasto e violento sistema temporalesco stazionario, attivo sulla Tunisia settentrionale e accompagnato da migliaia di fulmini e nubifragi, sta influenzando in modo diretto anche il Sud-Est della Sicilia, dove il maltempo continua a creare disagi, danni e situazioni di pericolo lungo tutta la fascia costiera e nell’entroterra ibleo.

Le condizioni marine sono particolarmente critiche. A Pozzallo il mare si è notevolmente ingrossato, causando problemi alle strutture situate nei pressi della spiaggia e alla base della Torre Cabrera. Situazione analoga nelle altre località balneari, da Punta Secca alle frazioni marinare, dove in più punti l’acqua ha invaso la carreggiata rendendo difficoltosa la viabilità.

A Donnalucata e Sampieri si registrano distacchi di basole lungo il lungomare e un consistente accumulo di alghe sul molo. Sempre a Sampieri è stata divelta la barriera del passaggio a livello dal lato del borgo marinaro, mentre a Donnalucata un palo dell’illuminazione pubblica è stato abbattuto in piazza Casmena.

Il vento e la pioggia hanno provocato numerosi danni anche nei centri urbani. A Jungi un palo della pubblica illuminazione è crollato danneggiando un’auto in sosta, mentre in via Mendel un cavo elettrico scoperto ha causato un principio d’incendio. Si segnalano inoltre blackout elettrici in contrada Fondo Marta e l’assenza di illuminazione pubblica nei quartieri San Bartolomeo e Piazza Italia Alta.

A Comiso forti venti di stanotte hanno procurato dei danni fortunatamente non alle persone. Alcuni alberi si sono spezzati, uno si è abbattuto in via dei Platani su un’ autovettura parcheggiata, (oltre a un palo della luce pubblica che è stato divelto), l’altro in piazza delle Erbe. Un albero è caduto sulla provinciale 91 Comiso – Acate: è stata invasa la sede stradale e traffico è andato in tilt per qualche ora. Poi è stato rimosso.

Notte particolarmente impegnativa anche a Chiaramonte Gulfi, dove le squadre di Protezione Civile sono state operative senza sosta. Il gazebo di un bar è stato divelto dal vento e un muretto di una abitazione privata è crollato, causando l’allagamento dell’immobile. Grazie al tempestivo intervento della Protezione Civile Gruppo Alfa, la situazione è stata messa sotto controllo evitando conseguenze più gravi. Chiusa via Natolia per la caduta di calcinacci, mentre nei pressi della circonvallazione è volato via un grande recipiente d’acqua.

Attualmente le squadre della Protezione Civile sono operative su Chiaramonte Gulfi e Giarratana, dove prosegue il monitoraggio costante del territorio e l’intervento su segnalazione dei cittadini. Le autorità invitano alla massima prudenza, soprattutto negli spostamenti e nelle aree costiere, in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo.

