“Ci Ridiamo Sù” presenta il Clowndario 2026: dodici mesi di piccoli gesti che cambiano il mondo

A volte basta sfogliare un calendario per ricordarsi che la gentilezza è una scelta quotidiana. È da questa idea che nasce il Clowndario 2026 dell’associazione di comicoterapia Ci Ridiamo Sù, un progetto che trasforma i dodici mesi dell’anno in altrettanti semi di cura. L’edizione di quest’anno, intitolata “Basta tanto così”, raccoglie suggerimenti semplici e potenti: ascoltare, sorridere, donare attenzione. Piccoli gesti che, moltiplicati, possono rendere il mondo più luminoso.

Il Clowndario, acquistabile con un contributo solidale di 5 euro, sostiene le attività dell’associazione e, per il 2026, finanzia un progetto dedicato a un luogo particolarmente delicato: l’area dei minori in visita ai papà detenuti nella Casa Circondariale di Ragusa. L’obiettivo è creare per questi bambini uno spazio più accogliente, sereno e rispettoso delle loro emozioni. Perché, in momenti così fragili, ogni dettaglio può fare la differenza.

Accanto al calendario, “Ci Ridiamo Sù” lancia anche “Basta tanto così – Piccoli gesti che cambiano il mondo”, un progetto partecipativo che invita tutti – bambini, adulti, insegnanti, classi scolastiche – a raccontare i gesti di attenzione che vivono o compiono ogni giorno. Disegni, fotografie, brevi racconti e collage diventeranno testimonianze condivise di gentilezza diffusa.

Gli elaborati più significativi verranno esposti nello Spazio Giallo del carcere di Ragusa, l’area dedicata ai minori in visita: un ambiente che, grazie a colori, immagini e parole di cura donate dalla comunità, potrà trasformarsi in un luogo più caldo e rassicurante.

Per i clown dottori Fabio Ferrito e Alessandro Vitrano, il Clowndario è “un promemoria discreto ma tenace, che ricorda come non servano grandi gesti per cambiare una giornata: a volte basta un sorriso, una parola buona, un attimo di attenzione”.

Il Clowndario 2026 è già disponibile in numerosi punti vendita della provincia di Ragusa. Acquistarlo significa sostenere un progetto reale e contribuire alla diffusione della comicoterapia, la scienza del sorriso, attraverso percorsi educativi, attività sociali e momenti di condivisione. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito dell’associazione e sui canali ufficiali.

È possibile trovare il nuovo “Clowndario 2026” presso:

RAGUSA:

Le Formiche store – Via San M. Kolbe 3

Libreria Flaccavento – Via M. Rapisardi, 99

Libreria Mondadori Ragusa – via Colajanni 45

Analisi Cliniche Battaglia – Corso Vittorio Veneto, 757

Toys in – Via Zama, 110



MODICA:

Focacceria Don Puglisi- corso Umberto 160

Bioprofumeria – Via Risorgimento 4G

Fioridea Sicilia – Via Vanella 155



SCICLI:

Emporio Pet City – Viale Iᵒ Maggio, 85



COMISO:

BIRO BLU – Edicola in Via Gen. Girlando 47



VITTORIA:

Kaleydos – cartoleria in Via Gen.le Diaz, 32



ACATE:

Fna – Patronato Epas Acate – Via G. Carducci, 84

