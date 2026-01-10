Chiesa di Santa Lucia, un patrimonio da salvare: sopralluogo per il recupero nel cuore di Modica

La Chiesa di Santa Lucia, uno dei luoghi di culto più antichi e identitari del centro storico di Modica, potrebbe presto avviarsi verso un necessario e atteso percorso di recupero. Nei giorni scorsi si è svolto un sopralluogo tecnico all’interno dell’edificio sacro, chiuso da anni, per valutarne le condizioni strutturali e individuare gli interventi indispensabili per scongiurare un ulteriore degrado.

Alla visita hanno preso parte il Sovrintendente ai Beni Culturali, ing. De Marco, e il parroco Don Michele Fidone, insieme a rappresentanti istituzionali, con l’obiettivo di fare il punto su una situazione che appare particolarmente delicata, soprattutto all’interno della chiesa.

Infiltrazioni e degrado: situazione critica all’interno

Le condizioni della Chiesa di Santa Lucia risultano estremamente precarie, in particolare a causa delle numerose infiltrazioni d’acqua che negli anni hanno compromesso parti significative della struttura e degli ambienti interni. Il rischio, se non si interverrà in tempi rapidi, è quello di un deterioramento irreversibile.

Il sopralluogo ha confermato la necessità di un intervento di restauro quasi totale, volto non solo alla messa in sicurezza, ma anche alla restituzione dell’edificio alla comunità cittadina e ai visitatori.

Un “luogo del cuore” nel centro storico di Modica

Immersa tra i vicoli del centro storico, la Chiesa di Santa Lucia rappresenta un luogo simbolico per generazioni di modicani, un punto di riferimento spirituale e culturale che ha accompagnato la vita della città nel corso dei secoli.

Il recupero dell’edificio consentirebbe non solo il ritorno alle funzioni religiose, ma anche la valorizzazione di un bene architettonico di grande fascino, capace di arricchire ulteriormente l’offerta culturale e turistica di Modica, città già nota per il suo patrimonio barocco e per le atmosfere senza tempo.

Verso un progetto di restauro e valorizzazione

L’obiettivo condiviso emerso durante il sopralluogo è quello di avviare al più presto un percorso di recupero, individuando le risorse necessarie per salvaguardare la chiesa e restituirle dignità. Un intervento che andrebbe nella direzione della tutela del patrimonio storico-religioso e della rigenerazione del centro storico. A darne notizia l’on. Ignazio Abbate.

