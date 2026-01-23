Chiaramonte: si torna a Villaggio Gulfi con la nuova Casa della Comunità e servizi sanitari centralizzati

Da oggi, 23 gennaio 2026, prende il via il trasferimento dei servizi sanitari della città di Chiaramonte Gulfi presso la nuova Casa della Comunità (CdC) Spoke di Villaggio Gulfi. La struttura rappresenta un’evoluzione dell’offerta sanitaria locale, centralizzando quasi tutti i servizi precedentemente distribuiti sul territorio.

I servizi interessati dal trasferimento includono il PTE, il 118, le attività ambulatoriali, il CUP, la gestione dei ticket e le cure domiciliari. Tutti tornano così alla nuova sede di Villaggio Gulfi, dopo che dal maggio 2024 erano stati temporaneamente allocati a San Vito. Restano invariati, invece, il Consultorio e il Centro Vaccinazioni, che continueranno a operare in via Marconi.

Il trasferimento segna il completamento di importanti lavori di ristrutturazione e ampliamento del vecchio poliambulatorio, con una spesa complessiva di 1 milione e 410 mila euro. La struttura è stata sottoposta a efficientamento energetico, sostituzione di infissi e adeguamento degli impianti elettrici. La nuova configurazione prevede inoltre tre stanze aggiuntive, con un incremento di circa 70 metri quadrati di superficie utile, pensate per garantire un migliore accesso e una maggiore efficienza dei servizi.

Il completamento dei trasferimenti è previsto entro lunedì, giorno in cui sarà celebrata l’inaugurazione ufficiale della nuova Casa della Comunità.

© Riproduzione riservata