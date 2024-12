Chiaramonte: si riunisce la classe 1990

Una rimpatriata tanto attesa, inizialmente prevista per il 2020 ma rimandata a causa del Covid, si è finalmente svolta grazie all’instancabile lavoro di Stefano Tumino, l’organizzatore principale, che ha riunito tutta la classe 1990 di Chiaramonte Gulfi. Stefano ha creato un elenco partecipanti, suddiviso per i corsi delle scuole medie, e ha contattato tutti formando un gruppo dedicato su Facebook chiamato “Pezzi da 90”. I 34enni si sono riuniti in una nota pizzeria di Chiaramonte Gulfi.

In tutto, 38 partecipanti

In tutto, circa 38 partecipanti, anche se molti non sono riusciti ad essere presenti. Nonostante ciò, l’atmosfera era vivace e carica di ricordi. I partecipanti hanno deciso di riunirsi ancora una volta nel 2030, in quanto il 27 dicembre sarà di nuovo venerdì, e anche in quell’occasione sarà organizzata una grande festa per celebrare il decennale della rimpatriata.

I partecipanti provenivano dai quattro corsi della scuola media di Chiaramonte, dalla sezione A alla D, e la serata è stata un’occasione per fare un “recap” delle vite: cosa si fa oggi, il lavoro che si svolge, chi è sposato, chi ha figli… Non sono mancati i ricordi sugli insegnanti i e le risate per le marachelle fatte durante le gite scolastiche.

A rendere l’evento ancora più speciale, i palloncini con il numero 90 e una torta decorata con il nome del gruppo Facebook, un simbolo perfetto per celebrare questa serata unica. È stato un momento di riconnessione e nostalgia, con la promessa di ritrovarsi ancora.

