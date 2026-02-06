Chiaramonte pronta a far festa, il Carnevale 2026 entra nella storia: primo “Carnevale storico d’Italia” della provincia

Chiaramonte Gulfi si prepara a vivere un Carnevale destinato a segnare una svolta nella storia della manifestazione. L’edizione 2026 sarà infatti la prima dopo il prestigioso riconoscimento di “Carnevale storico d’Italia”, conferito dal Ministero della Cultura, che rende la festa chiaramontana l’unica in provincia a ottenere questo titolo ufficiale.

Il centro storico tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove tradizione, creatività e partecipazione popolare daranno vita a una festa capace di raccontare l’identità della comunità. Maschere, carri allegorici, spettacoli itineranti e musica accompagneranno cittadini e visitatori in un evento che unisce memoria e futuro.

“Questo riconoscimento non è solo un motivo di orgoglio – dichiara il sindaco Mario Cutello – ma anche una responsabilità. Il Ministero ha riconosciuto il valore storico e culturale del nostro Carnevale, costruito nel tempo grazie all’impegno di cittadini, associazioni, artigiani e gruppi mascherati. Chiaramonte non è spettatrice della festa: ne è protagonista”.

Il titolo ministeriale rappresenta anche una grande opportunità di sviluppo turistico e culturale. L’assessore al Turismo Giancarlo Catania sottolinea infatti come il Carnevale possa diventare un forte attrattore territoriale.

“Il riconoscimento di Carnevale storico d’Italia è una straordinaria occasione per promuovere Chiaramonte oltre i confini provinciali e regionali. Stiamo lavorando perché questa edizione diventi un evento capace di attirare visitatori alla ricerca di un’esperienza autentica, fatta di tradizione, accoglienza e bellezza”.

Il programma del Carnevale 2026 sarà ricco di appuntamenti: sfilate allegoriche, musica dal vivo, laboratori creativi, iniziative per bambini e famiglie e numerosi momenti di coinvolgimento collettivo. Un lavoro organizzativo che va avanti da mesi e che coinvolge scuole, associazioni e volontari.

“Il nostro Carnevale – conclude il sindaco Cutello – dimostra che una comunità unita può trasformare una tradizione in un patrimonio riconosciuto a livello nazionale”.

Chiaramonte Gulfi si prepara così a indossare la sua veste più festosa. Il Carnevale 2026 non sarà soltanto un evento del calendario, ma un simbolo di identità e appartenenza, capace di unire generazioni diverse attorno a una tradizione che oggi ottiene un riconoscimento ufficiale a livello nazionale.

