Chiaramonte in lutto: addio a Salvo Molè, volto e anima della musica e dell’animazione

Un’intera comunità sotto shock per una notizia che si è diffusa rapidamente, lasciando incredulità e dolore. È morto a causa di un malore improvviso Salvo Molè, 40 anni, dj e animatore tra i più conosciuti e apprezzati di Chiaramonte Gulfi e dell’intera provincia di Ragusa.

Salvatore Molè, per tutti semplicemente Salvo, sarebbe stato colpito da un malore nella mattinata di oggi. Ogni tentativo di soccorso si è purtroppo rivelato inutile. La notizia della sua scomparsa ha attraversato in poche ore la città e i social, dove in tantissimi stanno esprimendo cordoglio, sgomento e affetto per una figura che aveva fatto della musica e della gioia condivisa la propria missione.

A Chiaramonte Gulfi era un volto familiare, una presenza costante nei momenti di festa e aggregazione. Indimenticabili le sue animazioni del martedì di Carnevale, appuntamenti capaci di trasformare la città in un grande spazio di spensieratezza, sorrisi e divertimento. Con la sua scomparsa se ne va un autentico pilastro dell’animazione locale, simbolo di leggerezza, energia positiva e voglia di stare insieme.

Aveva seguito le orme del padre, coltivando sin da giovane una profonda passione per la musica che lo aveva portato anche oltre i confini siciliani. Da tempo, infatti, Salvo Molè si divideva tra la sua terra e Malta, dove periodicamente viveva e lavorava animando numerosi locali dell’isola, portando con sé professionalità, entusiasmo e talento.

La sua morte improvvisa lascia un vuoto profondo non solo nella comunità chiaramontana, ma anche tra colleghi, amici e quanti hanno incrociato il suo cammino dietro una consolle o in una piazza in festa. Alla famiglia di Salvo Molè giungano le più sincere e sentite condoglianze da parte della redazione di RagusaOggi e di tutta la comunità che oggi lo piange.

