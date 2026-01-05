Chiaramonte Gulfi piange Salvatore “Salvo” Molè: chiesa gremita per l’addio al giovane DJ

Si sono svolti stamani nella Chiesa di Santa Maria La Nova a Chiaramonte Gulfi i funerali di Salvatore Molè, noto a tutti come Salvo, scomparso improvvisamente a soli 40 anni, probabilmente a causa di un infarto fulminante.

La cerimonia ha visto la partecipazione di parenti, amici e conoscenti, uniti nel ricordo di un giovane che aveva saputo trasmettere gioia, positività e passione per la vita. Salvo Molè era conosciutissimo non solo nella città di Chiaramonte, ma in tutta la provincia, grazie al suo lavoro di DJ e animatore, capace di regalare momenti di spensieratezza e divertimento, soprattutto durante eventi e manifestazioni locali.

Durante l’omelia, il parroco Don Graziano Martorana ha ricordato il carattere solare di Salvo, la sua capacità di rendere felici gli altri e la dedizione con cui affrontava ogni momento della vita. All’uscita del feretro dalla chiesa, la comunità ha accolto l’addio con un lungo e commosso applauso, testimonianza dell’affetto e della stima verso il giovane.

In queste ore, i messaggi di cordoglio si sono susseguiti sui social e nelle vie della città, dimostrando quanto profondamente Salvo Molè abbia lasciato il segno nel cuore di chi lo ha conosciuto. La comunità chiaramontana e l’intera provincia ricordano oggi un giovane che, con il suo entusiasmo e la sua energia, ha saputo rendere indimenticabili momenti di vita condivisa. Alla sua famiglia, le più sincere condoglianze da parte dell’intera redazione di RagusaOggi.

