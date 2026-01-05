Una donazione all’Avis in ricordo di Pasquale Puglisi. La moglie e i figli dell’ex sindaco di Comiso che guidò la città negli anni dal 1994 al 1998 hanno destinato alla sezione Avis una somma per l’acquisto di alcune attrezzature. Nel pomeriggio di ieri nella sede dell’associazione la vedova Nunziata Pulichino Puglisi, i figli Giovanni e […]
Chiaramonte Gulfi piange Salvatore “Salvo” Molè: chiesa gremita per l’addio al giovane DJ
05 Gen 2026 13:10
Si sono svolti stamani nella Chiesa di Santa Maria La Nova a Chiaramonte Gulfi i funerali di Salvatore Molè, noto a tutti come Salvo, scomparso improvvisamente a soli 40 anni, probabilmente a causa di un infarto fulminante.
La cerimonia ha visto la partecipazione di parenti, amici e conoscenti, uniti nel ricordo di un giovane che aveva saputo trasmettere gioia, positività e passione per la vita. Salvo Molè era conosciutissimo non solo nella città di Chiaramonte, ma in tutta la provincia, grazie al suo lavoro di DJ e animatore, capace di regalare momenti di spensieratezza e divertimento, soprattutto durante eventi e manifestazioni locali.
Durante l’omelia, il parroco Don Graziano Martorana ha ricordato il carattere solare di Salvo, la sua capacità di rendere felici gli altri e la dedizione con cui affrontava ogni momento della vita. All’uscita del feretro dalla chiesa, la comunità ha accolto l’addio con un lungo e commosso applauso, testimonianza dell’affetto e della stima verso il giovane.
In queste ore, i messaggi di cordoglio si sono susseguiti sui social e nelle vie della città, dimostrando quanto profondamente Salvo Molè abbia lasciato il segno nel cuore di chi lo ha conosciuto. La comunità chiaramontana e l’intera provincia ricordano oggi un giovane che, con il suo entusiasmo e la sua energia, ha saputo rendere indimenticabili momenti di vita condivisa. Alla sua famiglia, le più sincere condoglianze da parte dell’intera redazione di RagusaOggi.
